Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа и арсеналы в Омской области
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал арсеналы в Омской области, а также выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Пресс-служба Минобороны уточняет, что Шойгу была представлена автоматическая линия по сборке гусеничных лент. Также руководитель предприятия рассказал министру об оптимизации производства и роста объема выпуска «в разы» по всем категориям: были снижены временные показатели показатели производства и при этом повышено качество.
Во время визита начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шестаков доложил Шойгу, что все бронемашины были доработаны с учетом требований защищенности экипажей. По его словам, техника готова к отправке.
Министр обороны поручил руководству предприятия продолжить расширение мощностей «для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции».
Шойгу проинспектировал в Омской области арсеналы и базы резерва, где хранятся техника и вооружения, подготовленные к отправке в зону спецоперации. Он проверил организацию ремонтных работ и обслуживания ракетно-артиллерийского вооружения.
Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин сообщил Шойгу, что на омской базе резерва было подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4000 артиллерийских установок, еще 700 единиц готовятся к отправке.