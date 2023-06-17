Газета
Политика

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа и арсеналы в Омской области

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал арсеналы в Омской области, а также выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Пресс-служба Минобороны уточняет, что Шойгу была представлена автоматическая линия по сборке гусеничных лент. Также руководитель предприятия рассказал министру об оптимизации производства и роста объема выпуска «в разы» по всем категориям: были снижены временные показатели показатели производства и при этом повышено качество.

Во время визита начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шестаков доложил Шойгу, что все бронемашины были доработаны с учетом требований защищенности экипажей. По его словам, техника готова к отправке.

Министр обороны поручил руководству предприятия продолжить расширение мощностей «для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции».

Шойгу проинспектировал в Омской области арсеналы и базы резерва, где хранятся техника и вооружения, подготовленные к отправке в зону спецоперации. Он проверил организацию ремонтных работ и обслуживания ракетно-артиллерийского вооружения.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин сообщил Шойгу, что на омской базе резерва было подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4000 артиллерийских установок, еще 700 единиц готовятся к отправке.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных