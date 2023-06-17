Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа и арсеналы в Омской области

Пресс-служба Минобороны уточняет, что Шойгу была представлена автоматическая линия по сборке гусеничных лент. Также руководитель предприятия рассказал министру об оптимизации производства и роста объема выпуска «в разы» по всем категориям: были снижены временные показатели показатели производства и при этом повышено качество.