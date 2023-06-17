Песков назвал поднятие флага СССР в Санкт-Петербурге «символом преемственности»

Флаги были подняты на флагштоки высотой 175 м на береговой линии у Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Как уточнили в представительстве, это было приурочено к датам учреждения каждого из них. «330 лет – триколору Петра Первого, 165 лет – флагу Российской империи, 100 лет – Красному знамени», – рассказали в пресс-службе.