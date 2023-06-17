Песков назвал поднятие флага СССР в Санкт-Петербурге «символом преемственности»
Поднятие флага СССР в Санкт-Петербурге является «символом преемственности нашей российской государственности», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это именно символ преемственности нашей российской государственности. История современной России не ограничивается только новейшей историей, это и история Советского Союза, это история Российской Империи, у нас очень древняя и богатая история», – сказал представитель Кремля.
Ранее в акватории Финского залива прошла церемония подъема флагов России, СССР и Российской империи. По сообщению пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин также принял участие в мероприятии: за водружением флагов он наблюдал с борта яхты «Охта».
Флаги были подняты на флагштоки высотой 175 м на береговой линии у Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Как уточнили в представительстве, это было приурочено к датам учреждения каждого из них. «330 лет – триколору Петра Первого, 165 лет – флагу Российской империи, 100 лет – Красному знамени», – рассказали в пресс-службе.
Днем ранее, 16 июня, президент принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с с 14 по 17 июня. Главной темой форума стала «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В мероприятиях, по данным Кремля, приняли участие делегации из более чем 15 стран, в том числе и лидеры ряда государств.