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Песков назвал поднятие флага СССР в Санкт-Петербурге «символом преемственности»

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Поднятие флага СССР в Санкт-Петербурге является «символом преемственности нашей российской государственности», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это именно символ преемственности нашей российской государственности. История современной России не ограничивается только новейшей историей, это и история Советского Союза, это история Российской Империи, у нас очень древняя и богатая история», – сказал представитель Кремля.

Ранее в акватории Финского залива прошла церемония подъема флагов России, СССР и Российской империи. По сообщению пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин также принял участие в мероприятии: за водружением флагов он наблюдал с борта яхты «Охта».

Флаги были подняты на флагштоки высотой 175 м на береговой линии у Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Как уточнили в представительстве, это было приурочено к датам учреждения каждого из них. «330 лет – триколору Петра Первого, 165 лет – флагу Российской империи, 100 лет – Красному знамени», – рассказали в пресс-службе.

Ранее по теме: Песков: выступление Путина на ПМЭФ вызвало большой интерес в мире

Днем ранее, 16 июня, президент принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с с 14 по 17 июня. Главной темой форума стала «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В мероприятиях, по данным Кремля, приняли участие делегации из более чем 15 стран, в том числе и лидеры ряда государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных