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Ирак экстрадировал в Россию обвиняемую в участии в ИГ

Ведомости

Ирак выдал России обвиняемую в содействии организации «Исламское государство» (ИГ; признана террористической и запрещена на территории РФ) Лейлу Гатагажеву, ее экстрадировали в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Гатагажева, как уточнили в министерстве, обвиняется в участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Ранее на основании запроса МВД по Ингушетии она была объявлена в международный розыск.

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По данным Волк, женщина в октябре 2016 г. приехала в Сирию, где добровольно вступила в ряды ИГ и помогала раненым боевикам, она «занималась стиркой и ремонтом их формы, приготовлением пищи, а также на собственные денежные средства обеспечивала их оружием». В аэропорту города Багдада 17 июня Гатагажеву передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

В апреле одного из главарей ИГ, который создал террористическую ячейку для планирования терактов в Москве и Новосибирске, приговорили к пожизненному заключению. 2-й Западный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении 21 преступления по статьям УК об организации и участии в террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении взрывчатки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных