Ирак экстрадировал в Россию обвиняемую в участии в ИГ
Ирак выдал России обвиняемую в содействии организации «Исламское государство» (ИГ; признана террористической и запрещена на территории РФ) Лейлу Гатагажеву, ее экстрадировали в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Гатагажева, как уточнили в министерстве, обвиняется в участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Ранее на основании запроса МВД по Ингушетии она была объявлена в международный розыск.
По данным Волк, женщина в октябре 2016 г. приехала в Сирию, где добровольно вступила в ряды ИГ и помогала раненым боевикам, она «занималась стиркой и ремонтом их формы, приготовлением пищи, а также на собственные денежные средства обеспечивала их оружием». В аэропорту города Багдада 17 июня Гатагажеву передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.
В апреле одного из главарей ИГ, который создал террористическую ячейку для планирования терактов в Москве и Новосибирске, приговорили к пожизненному заключению. 2-й Западный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении 21 преступления по статьям УК об организации и участии в террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении взрывчатки.