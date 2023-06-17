Ирак экстрадировал в Россию обвиняемую в участии в ИГ

По данным Волк, женщина в октябре 2016 г. приехала в Сирию, где добровольно вступила в ряды ИГ и помогала раненым боевикам, она «занималась стиркой и ремонтом их формы, приготовлением пищи, а также на собственные денежные средства обеспечивала их оружием». В аэропорту города Багдада 17 июня Гатагажеву передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.