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Путин допустил, что командующий ВСУ Залужный находится за границей

Ведомости

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может быть за границей, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Глава государства ответил на вопрос о Залужном, который задал военкор Александр Сладков.  

«Я знаю. Мне кажется, знаю», – сказал президент, добавив, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего. Путин подчеркнул, что «для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – отметил он.

30 мая МВД РФ объявило в розыск Залужного. В конце прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело против него и других представителей военного руководства Украины по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением). Максимальное наказание по статье составляет до 20 лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных