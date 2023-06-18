Путин допустил, что командующий ВСУ Залужный находится за границей
Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может быть за границей, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Глава государства ответил на вопрос о Залужном, который задал военкор Александр Сладков.
«Я знаю. Мне кажется, знаю», – сказал президент, добавив, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего. Путин подчеркнул, что «для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – отметил он.
30 мая МВД РФ объявило в розыск Залужного. В конце прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело против него и других представителей военного руководства Украины по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением). Максимальное наказание по статье составляет до 20 лет лишения свободы.