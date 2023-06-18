Путин допустил, что командующий ВСУ Залужный находится за границей

«Я знаю. Мне кажется, знаю», – сказал президент, добавив, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего. Путин подчеркнул, что «для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – отметил он.