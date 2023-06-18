СМИ: Абрамович хочет направить часть денег от продажи «Челси» пострадавшим россиянам
Бизнесмен Роман Абрамович не хочет, чтобы все 2,3 млрд фунтов, вырученные от продажи футбольного клуба «Челси», были направлены на помощь Украине. «Существенная» часть этой суммы, считает он, должна дойти и до пострадавших из-за конфликта россиян, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в британском МИДе.
По их данным, ни Лондон, ни Еврокомиссия (ЕК) не согласятся на это, пока действуют санкции против Абрамовича. Глава МИД королевства Джеймс Клеверли при этом заявил на прошлой неделе, что не может гарантировать перевода средств Украине до ухода британского правительства в летний отпуск.
«Мы хотим убедиться, что направляемые деньги идут исключительно тем получателям, на которых они нацелены. Мне нужна полная уверенность, что это так», – сказал он.
Собеседник издания, близкий к благотворительному фонду Абрамовича, выразил надежду, что средства начнут поступать Украине до конца этого года, но «пока нет никаких гарантий, что это произойдет».
10 марта 2022 г. Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз. Британия объясняла введенные против бизнесмена ограничения его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.
Из-за введения санкций Абрамович решил продать свой футбольный клуб «Челси», а вырученные деньги пообещал направить на помощь Украине. В мае того же года была закрыта сделка по продаже клуба группе бизнесменов во главе с американцем Тоддом Боэли. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов, вырученные от продажи 2,3 млрд фунтов ($2,95 млрд по текущему курсу) остаются на замороженном банковском счете в Великобритании, принадлежащем Fordstam, компании, контролируемой Абрамовичем, отмечает Daily Mail. В конце мая бизнесмен из-за санкций подал иск к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции.