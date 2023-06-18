СМИ: Абрамович хочет направить часть денег от продажи «Челси» пострадавшим россиянам

По их данным, ни Лондон, ни Еврокомиссия (ЕК) не согласятся на это, пока действуют санкции против Абрамовича. Глава МИД королевства Джеймс Клеверли при этом заявил на прошлой неделе, что не может гарантировать перевода средств Украине до ухода британского правительства в летний отпуск.