Китай осудил визит министра Тайваня в Великобританию

В конце ноября 2022 г. премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об окончании «золотой эры» отношений между Лондоном и Пекином, которую провозгласил в 2015 г. тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон. По словам Сунака, китайские власти бросили вызов британским интересам и ценностям. Однако он не стал называть КНР угрозой и отметил, что Запад не может игнорировать его влияние на мировые дела и способность помочь в решении общих проблем.