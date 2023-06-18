Китай осудил визит министра Тайваня в Великобританию
Посольство КНР в Лондоне осудило встречу тайваньского министра цифровых технологий Одри Тан с младшим министром по вопросам безопасности Великобритании Томом Тугендхатом, этот визит нарушает нормы международных отношений и принцип «одного Китая». Об этом со ссылкой на заявление посольства пишет Reuters.
По данным агентства, встреча чиновников состоялась еще в среду, 14 июня. В Китае считают Тайвань частью своей территории и «яростно возражают» против возможножного иностранного вмешательства в дела острова, пишет Reuters.
«Этот шаг серьезно нарушает принцип одного Китая и основные нормы международных отношений», – говорится в заявлении представителя посольства Китая в Лондоне.
Там заявили, что состоявшийся визит тайваньского чиновника «посылает неверный сигнал сепаратистским силам о независимости Тайваня и грубо вмешивается во внутренние дела Китая».
Великобритания, как отмечает Reuters, имеет только формальные дипломатические отношения с Пекином, но де-факто у Лондона есть посольство в столице Тайваня Тайбэе. В соответствии с соглашением старшие британские министры не проводят встречи с тайваньскими официальными лицами, а Тугендхат не является полноправным министром. Несмотря на это, в КНР предупредили, что «любые действия, подрывающие интересы Китая, будут встречены решительным ответом».
В конце ноября 2022 г. премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об окончании «золотой эры» отношений между Лондоном и Пекином, которую провозгласил в 2015 г. тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон. По словам Сунака, китайские власти бросили вызов британским интересам и ценностям. Однако он не стал называть КНР угрозой и отметил, что Запад не может игнорировать его влияние на мировые дела и способность помочь в решении общих проблем.
Ситуация между Китаем и Тайванем обострилась после прибытия на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. Китайские власти выразили протест по поводу визита американской чиновницы. По словам Пелоси, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии в Тайване. 15 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД КНР также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване».