Два человека пострадали при обстреле ВСУ поселка в Курской области
В результате украинского обстрела поселка Глушково в Курской области два мирных жителя получили ранения. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал он.
Дома и несколько магазинов в районе рынка получили повреждения. Всего ВСУ выпустили более 16 снарядов по поселку. Российская сторона открыла ответный артиллерийский огонь по позициям противника, добавил Старовойт.
Ранее сегодня Старовойт сообщил об обстреле трех населенных пунктов Глушковского района, была повреждена линия электропередачи. По его словам, в Теткино и Попово-Лежачах было не менее 10 «прилетов».
Власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах ВСУ и атаках беспилотников. 14 июня Старовойт заявил, что пограничники сбили дрон над поселком Глушково. По его словам, беспилотник предназначался для корректировки огня по населенному пункту. Затем глава региона сообщил о пострадавшем в результате падения беспилотника. Дрон упал в селе на территорию частного дома.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.