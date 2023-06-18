Два человека пострадали при обстреле ВСУ поселка в Курской области

Власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах ВСУ и атаках беспилотников. 14 июня Старовойт заявил, что пограничники сбили дрон над поселком Глушково. По его словам, беспилотник предназначался для корректировки огня по населенному пункту. Затем глава региона сообщил о пострадавшем в результате падения беспилотника. Дрон упал в селе на территорию частного дома.