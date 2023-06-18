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Политика

Госдеп назвал конструктивными переговоры Блинкена с главой МИД Китая

Ведомости

Сегодняшние переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Цинь Гана были откровенными, содержательными и конструктивными, сообщила пресс-служба госдепартамента.

«Госсекретарь подчеркнул важность дипломатии и поддержания открытых каналов связи по всему спектру вопросов для снижения риска неправильного восприятия и просчета», – говорится в сообщении.

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Блинкен в ходе встречи поднял ряд «проблемных вопросов» и дал понять, что Вашингтон будет и дальше работать вместе с союзниками над продвижением своего видения свободного и открытого мира, «поддерживающего международный порядок, основанный на правилах». Госсекретарь также пригласил своего собеседника в США для продолжения переговоров.

О прибытии Блинкена в Пекин стало известно ранее сегодня. Это первое за пять лет посещение Китая высокопоставленным американским дипломатом. Поездка должна была состояться еще в феврале, но сорвалась из-за инцидента с аэростатом в воздушном пространстве США.

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Блинкен, как ожидается, также встретится с высокопоставленным дипломатом Китая Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином. Госсекретарь намерен «установить открытые и надежные каналы связи, чтобы стратегическое соперничество между двумя странами не переросло в конфликт», передавали СМИ.

Перед отъездом в Пекин госсекретарь ранее заявил, что его поездка преследует три основные цели: создание механизмов для урегулирования кризисов, продвижение интересов США и их союзников с обсуждением соответствующих проблем, а также изучение областей потенциального сотрудничества. Блинкен также заявил, что намерен поднять вопрос о задержанных в стране американцах по обвинениям, которые Вашингтон считает политически мотивированными. Стороны также планируют обсудить возможность увеличения коммерческих рейсов между двумя странами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных