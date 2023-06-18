Госдеп назвал конструктивными переговоры Блинкена с главой МИД Китая

Перед отъездом в Пекин госсекретарь ранее заявил, что его поездка преследует три основные цели: создание механизмов для урегулирования кризисов, продвижение интересов США и их союзников с обсуждением соответствующих проблем, а также изучение областей потенциального сотрудничества. Блинкен также заявил, что намерен поднять вопрос о задержанных в стране американцах по обвинениям, которые Вашингтон считает политически мотивированными. Стороны также планируют обсудить возможность увеличения коммерческих рейсов между двумя странами.