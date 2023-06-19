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В МИД России сравнили диверсионную сеть агентов Украины с ИГ

Ведомости

Агентурная сеть Украины для проведения диверсий на территории России является «такой же, как группировки ИГ» («Исламского государства», признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Если [агентурная] сеть <...> действительно существует, то она является террористической. Такой же, как группировки ИГИЛ и других подобных организаций, с которыми активно борется международное сообщество», – сказал Полищук в интервью ТАСС.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщил о создании Украиной агентурной сети внутри России из проукраински настроенных россиян и тренированных сотрудников разведки для совершения диверсий. Полищук отметил, что для подтверждения достоверности этих данных их следует направить ведомствам, «которые занимаются отражением, предотвращением и расследованием фактов подобных атак».

Утром 30 мая Москва была атакована беспилотниками. Дроны попали в жилые дома в столице на ул. Атласова в Новой Москве, на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте и др. В результате атаки тогда никто серьезно не пострадал.

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Кроме этого, падение БПЛА фиксировали в Калужской области, которая находится к юго-западу от Москвы. 5 июня губернатор Владислав Шапша сообщил о двух упавших на трассу М3 «Украина» беспилотниках. Также были зафиксированы падения «неопознанных объектов» 2 июня и 1 июня в разных районах области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных