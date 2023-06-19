В МИД России сравнили диверсионную сеть агентов Украины с ИГ
Агентурная сеть Украины для проведения диверсий на территории России является «такой же, как группировки ИГ» («Исламского государства», признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Если [агентурная] сеть <...> действительно существует, то она является террористической. Такой же, как группировки ИГИЛ и других подобных организаций, с которыми активно борется международное сообщество», – сказал Полищук в интервью ТАСС.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщил о создании Украиной агентурной сети внутри России из проукраински настроенных россиян и тренированных сотрудников разведки для совершения диверсий. Полищук отметил, что для подтверждения достоверности этих данных их следует направить ведомствам, «которые занимаются отражением, предотвращением и расследованием фактов подобных атак».
Утром 30 мая Москва была атакована беспилотниками. Дроны попали в жилые дома в столице на ул. Атласова в Новой Москве, на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте и др. В результате атаки тогда никто серьезно не пострадал.
Кроме этого, падение БПЛА фиксировали в Калужской области, которая находится к юго-западу от Москвы. 5 июня губернатор Владислав Шапша сообщил о двух упавших на трассу М3 «Украина» беспилотниках. Также были зафиксированы падения «неопознанных объектов» 2 июня и 1 июня в разных районах области.