В МИД России сравнили диверсионную сеть агентов Украины с ИГ

Кроме этого, падение БПЛА фиксировали в Калужской области, которая находится к юго-западу от Москвы. 5 июня губернатор Владислав Шапша сообщил о двух упавших на трассу М3 «Украина» беспилотниках. Также были зафиксированы падения «неопознанных объектов» 2 июня и 1 июня в разных районах области.