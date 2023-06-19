Песков: Путин продолжит диалог с военкорами
Президент России Владимир Путин получает информацию о ходе спецоперации из разных источников, диалог с военкорами будет продолжен. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это не первая встреча с военкорами, такие были и до этого, это важный элемент получения президентом информации с мест... Президент сам высоко ценит этот диалог с военкорами и будет его продолжать», – рассказал он.
Состоявшийся 13 июня разговор Путина с военкорами Песков назвал «весьма и весьма откровенным».
На встрече с военкорами Путин, в частности, прокомментировал ход украинского контрнаступления, заявив, что ни на одном из участков успехом оно не увенчалось. «У них большие потери. Для нас, конечно, слава Богу. Я сейчас не буду называть потери по личному составу – пускай Минобороны это сделает, посчитает, но там и структура потерь для них неблагоприятная», – рассказал он.
Президент также прокомментировал удар по Каховской ГЭС, отметив, что ВСУ ранее целенаправленно били по ней из HIMARS. «Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным – и пошло разрушение», – сказал он.