Песков: Путин продолжит диалог с военкорами

На встрече с военкорами Путин, в частности, прокомментировал ход украинского контрнаступления, заявив, что ни на одном из участков успехом оно не увенчалось. «У них большие потери. Для нас, конечно, слава Богу. Я сейчас не буду называть потери по личному составу – пускай Минобороны это сделает, посчитает, но там и структура потерь для них неблагоприятная», – рассказал он.