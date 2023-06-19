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Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Ведомости

США не поддерживают независимость Тайваня. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем», – заявил Блинкен (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что США не стремятся к новой холодной войне, а также не намерены менять систему Китая.

Ранее на встрече с Блинкеном глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И заявил, что американская сторона должна придерживаться принципа одного Китая, уважать территориальную целостность страны и выступать против независимости Тайваня, сообщает «Синьхуа».

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Телеканал CNN писал, что председатель КНР и госсекретарь США добились прогресса и достигли согласия по ряду конкретных вопросов. «Это очень хорошо», — сказал Си Цзиньпин, который также указал на то, что от умения Китая и США правильно сосуществовать зависят будущее и судьба человечества.

Ситуация между Китаем и Тайванем обострилась после прибытия на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа 2022 г. Китайские власти выразили протест по поводу визита американской чиновницы. По словам Пелоси, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии в Тайване. 15 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД КНР также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных