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Путин провел встречу с губернатором Новгородской области

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе беседы глава государства обратил внимание Никитина на высокую смертность на дорогах и качество воды. По словам губернатора, высокая смертность связана с федеральными дорогами, так как через регион проходит трасса М-10, но «у коллег большая программа, мы им здесь будем всячески помогать».

Новгородский губернатор также доложил, что регион за пять лет планирует газифицировать столько же населенных пунктов, сколько за предыдущие 50 лет, так как уровень газификации всего 55%. «Для Центральной России это, конечно, очень мало. Хочу здесь поблагодарить Алексея Борисовича Миллера: мы подписали программу в прошлом году на Питерском форуме, я ее называю «За пять лет как за пятьдесят», – рассказал Никитин.

В Новгородской области уровень безработицы составляет 3,1%. «Дефицит, получается, рабочих рук», – заметил Путин. Никитин также заявил, что в этом году региону удалось полностью решить проблему обманутых дольщиков, все пострадавшие получили жилье.

Во время встречи президент затронул тему высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. На что Никитин добавил, что области удалось дополнительно найти 1,5 млрд руб., за которые купили ангиографы и аппараты МРТ.

Никитин видит три задачи по спецоперации в рамках своей деятельности: организовать мирную жизнь в Васильевском районе Запорожской области, который находится «на линии соприкосновения», материальная поддержка бойцов, а также ветеранов и их семей. Никитин добавил, что в регионе решили выделить отдельное большое здание для работы фонда «Защитники Отечества».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных