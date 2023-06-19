Путин провел встречу с губернатором Новгородской области

Новгородский губернатор также доложил, что регион за пять лет планирует газифицировать столько же населенных пунктов, сколько за предыдущие 50 лет, так как уровень газификации всего 55%. «Для Центральной России это, конечно, очень мало. Хочу здесь поблагодарить Алексея Борисовича Миллера: мы подписали программу в прошлом году на Питерском форуме, я ее называю «За пять лет как за пятьдесят», – рассказал Никитин.