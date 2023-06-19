Лавров прибыл в Минск для участия в заседании ОДКБ

В состав организации входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая заявил, что республика может выйти из соглашения в том случае, если сама организация уйдет из страны. Тогда он отметил, что если ОДКБ уйдет из Армении, то Ереван будет самостоятельно решать вопросы своей безопасности.