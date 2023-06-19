Лавров прибыл в Минск для участия в заседании ОДКБ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в заседании совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«РИА Новости» уточняют, что страны – участницы договора, которые будут представлять министры иностранных дел всех шести стран, проведут заседание, где планируется обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия. Стороны также планируют обсудить состояние международной обстановки и ее влияние на безопасность стран ОДКБ.
Кроме этого, планируется встреча глав внешнеполитических ведомств с президентом принимающей страны – Белоруссии – Александром Лукашенко.
В состав организации входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая заявил, что республика может выйти из соглашения в том случае, если сама организация уйдет из страны. Тогда он отметил, что если ОДКБ уйдет из Армении, то Ереван будет самостоятельно решать вопросы своей безопасности.
За неделю до этого, 16 мая, замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян сообщил, что Совет безопасности республики обсуждал выход из ОДКБ, но сейчас об этом речь не ведется.