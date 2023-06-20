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Apple может грозить первый штраф за отказ удалять запрещенную информацию

Ведомости

Компанию Apple могут впервые оштрафовать за отказ удалять информацию, которая запрещена к распространению. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судебный участок мирового судьи № 422 в Москве.

По данным агентства, в участок поступило дело об административном правонарушении в отношении компании по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). В связи с чем было возбуждено дело, не уточняется.

Ранее 20 июня по аналогичной статье оштрафовали мессенджер Telegram на 4 млн руб. Речь шла об информации о действиях российских военных в ходе спецоперации. При этом на 1 млн руб. был оштрафован мессенджер Viber. Представитель компании в суде пояснил, что Viber сделал группы с указанной «недостоверной информацией» о спецоперации недоступными на территории России, но удалить их полностью не может.

Также суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 млн руб. за отказ удалить из «Википедии» видео, пропагандирующего движение «зацепинг». Правонарушение было выявлено Росмолодежью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных