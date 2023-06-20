Apple может грозить первый штраф за отказ удалять запрещенную информацию
Компанию Apple могут впервые оштрафовать за отказ удалять информацию, которая запрещена к распространению. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судебный участок мирового судьи № 422 в Москве.
По данным агентства, в участок поступило дело об административном правонарушении в отношении компании по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). В связи с чем было возбуждено дело, не уточняется.
Ранее 20 июня по аналогичной статье оштрафовали мессенджер Telegram на 4 млн руб. Речь шла об информации о действиях российских военных в ходе спецоперации. При этом на 1 млн руб. был оштрафован мессенджер Viber. Представитель компании в суде пояснил, что Viber сделал группы с указанной «недостоверной информацией» о спецоперации недоступными на территории России, но удалить их полностью не может.
Также суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 млн руб. за отказ удалить из «Википедии» видео, пропагандирующего движение «зацепинг». Правонарушение было выявлено Росмолодежью.