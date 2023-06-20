Apple может грозить первый штраф за отказ удалять запрещенную информацию

Ранее 20 июня по аналогичной статье оштрафовали мессенджер Telegram на 4 млн руб. Речь шла об информации о действиях российских военных в ходе спецоперации. При этом на 1 млн руб. был оштрафован мессенджер Viber. Представитель компании в суде пояснил, что Viber сделал группы с указанной «недостоверной информацией» о спецоперации недоступными на территории России, но удалить их полностью не может.