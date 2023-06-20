В Крыму заявили об отсутствии оснований для передачи полуострова Украине в 1954 году

Крым был включен в состав Украинской ССР 19 февраля 1954 г. Считается, что инициатором передачи Крыма был первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. С 1938 по 1949 г. с небольшим перерывом он возглавлял ЦК Компартии Украины, то есть фактически руководил республикой. Одним из объяснений смены «прописки» Крыма была тяжелая экономическая ситуация на полуострове после войны.