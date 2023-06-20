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В Крыму заявили об отсутствии оснований для передачи полуострова Украине в 1954 году

Ведомости

В Крыму не нашли ни одного основания для передачи полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 г. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Он пояснил, что была сформирована рабочая группа, которая готовила проект обращения в Конституционный суд (КС) РФ для того, что признать нелегитимным факт передачи полуострова Украине в советский период.  

«В результате, специалисты пришли к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР не было. В том числе опровергается и версия необходимости этой передачи для восстановления Крыма от послевоенной разрухи», – подчеркнул Константинов.

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Он пояснил, что считает необходимостью «констатировать ничтожность» этих документов, хоть и отменить «воздействие актов 1954 г., исковеркавшее судьбы сотен тысяч людей», невозможно.

О том, что парламент Крыма намерен обратиться в КС, стало известно в мае. Константинов поручил научному совету по правотворчеству при председателе Госсовета проработать обращение. Речь идет об указе президиума Верховного совета СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», изданном в 1954 г.

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Крым был включен в состав Украинской ССР 19 февраля 1954 г. Считается, что инициатором передачи Крыма был первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. С 1938 по 1949 г. с небольшим перерывом он возглавлял ЦК Компартии Украины, то есть фактически руководил республикой. Одним из объяснений смены «прописки» Крыма была тяжелая экономическая ситуация на полуострове после войны.

В состав России Крым снова вошел в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. В 2015 г. Генпрокуратура РФ сочла неконституционной передачу Крыма Украине в 1954 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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