Лавров прокомментировал позицию НАТО по заморозке конфликта на Украине

«Если НАТО устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине – значит они хотят воевать. Ну пусть воюют, мы к этому готовы, давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины, которые формировались долгие годы», – рассказал он.