Газета
Политика

Лавров прокомментировал позицию НАТО по заморозке конфликта на Украине

Ведомости

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине, означает что они хотят воевать, Россия к этому готова. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Если НАТО устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине – значит они хотят воевать. Ну пусть воюют, мы к этому готовы, давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины, которые формировались долгие годы», – рассказал он.

У некоторых западных политиков и экспертов при этом наблюдается «протрезвление», понимание истинных причин происходящего, сказал министр. При этом заявления западных стран о том, что без накачивания Киева конфликтна Украине давно бы завершился Лавров считает фактическим признанием того, что они являются «прямым участником объявленной против России гибридной, да и горячей войны».

19 июня Столтенберг на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и договоренностях о мире на условиях России. Альянс, по его словам, хочет завершения активной фазы боевых действий, но, по его словам, «справедливый мир не может означать замораживание конфликта и принятие сделки, продиктованной Россией».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства открыт к переговорам, но позиция Киева не позволяет говорить о «какой-либо стабильной почве для таких эвентуальных переговоров».

С начала военной спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте прошлого года, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных