Столтенберг заявил, что НАТО против заморозки конфликта на Украине

Чем больше Украина вернет территорий, «тем лучше карты у нее будут за столом переговоров», считает генсек НАТО. Тогда он также высказался о перспективе вступления страны в альянс, заявив, что «будущее Украины связано с НАТО». При этом сегодня Столтенберг заявил, что страны – участницы альянса при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в альянс, но обсуждают решения по приближению страны к НАТО.