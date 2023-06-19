Столтенберг заявил, что НАТО против заморозки конфликта на Украине
НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и договоренностях о мире на условиях России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишет Reuters.
Столтенберг заявил, что альянс хочет завершения активной фазы боевых действий, но, по его словам, «справедливый мир не может означать замораживание конфликта и принятие сделки, продиктованной Россией».
Похожее заявление он сделал вчера, 18 июня. По словам Столтенберга, только Украина может определять приемлемые условия для достижения мира, не стоит замораживать конфликт или соглашаться на сделку, условия которой будет диктовать Россия.
Чем больше Украина вернет территорий, «тем лучше карты у нее будут за столом переговоров», считает генсек НАТО. Тогда он также высказался о перспективе вступления страны в альянс, заявив, что «будущее Украины связано с НАТО». При этом сегодня Столтенберг заявил, что страны – участницы альянса при подготовке июльского саммита в Вильнюсе не обсуждают формальное приглашение Украины в альянс, но обсуждают решения по приближению страны к НАТО.
Президент России Владимир Путин 17 июня принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. Ее возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса. Встреча продлилась более трех часов.
В ходе встречи Рамафоса заявил, что России и Украине пора начать переговоры, а внести положительный вклад в этот процесс, по его словам, могут страны Африки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжит диалог со странами Африки по урегулированию конфликта на Украине, а среди тем, которые были предложены на встрече президента с главами делегаций африканских стран, были те, которые можно реализовать.