Песков: Россия готова продолжать диалог со странами Африки по Украине
Россия продолжит диалог со странами Африки по урегулированию конфликта на Украине, среди тем, которые были предложены на встрече президента России Владимира Путина с главами делегаций африканских стран, были темы, которые можно реализовать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В целом диалог с африканцами будет продолжаться. В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне. Об этом говорил президент Путин. Эта работа будет продолжаться в том числе и на саммите Россия-Африка, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге», – сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 17 июня принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. Ее возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса. Встреча продлилась более трех часов.
В ходе встречи Рамафоса заявил, что России и Украине пора начать переговоры, а внести положительный вклад в этот процесс, по его словам, могут страны Африки. Президент РФ в свою очередь высказался о реализации зерновой сделки и привел данные по поставкам сельхозпродукции в нуждающиеся страны Африки. Из всего объема туда был вывезен только 3,1% зерна, заявил Путин. Глава государства также впервые показал парафированный на прошлогодних переговорах в Турции договор Киева и Москвы.
Днем ранее Рамафоса вместе с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой, президентом Коморских Островов Азали Ассумани (председательствует в 2023 г. в Африканском союзе), президентом Сенегала Маки Салем, премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, а также спецпредставителями президентов Конго и Уганды Флораном Нтсибой и Рухаканой Ругундой встречались в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На этой встрече были объявлены десять пунктов плана африканских делегаций по урегулированию конфликта. Они включают необходимость достижения мира «с помощью переговоров и дипломатическими средствами», окончание боевых действий «как можно скорее», «деэскалацию конфликта с обеих сторон», «уважение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН», «гарантии безопасности для всех стран», обеспечение Россией и Украиной движения зерна и удобрений для нуждающихся стран Африки; гуманитарную поддержку «пострадавшим, реальным жертвам [конфликта]», обмен и возвращение военнопленных и перемещенных лиц, «включая детей», «восстановление Украины» и «более глубокое вовлечение Африки в мирный процесс».