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Песков: Россия готова продолжать диалог со странами Африки по Украине

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Россия продолжит диалог со странами Африки по урегулированию конфликта на Украине, среди тем, которые были предложены на встрече президента России Владимира Путина с главами делегаций африканских стран, были темы, которые можно реализовать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«В целом диалог с африканцами будет продолжаться. В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне. Об этом говорил президент Путин. Эта работа будет продолжаться  в том числе и на саммите Россия-Африка, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге», – сказал он. 

Президент РФ Владимир Путин 17 июня принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. Ее возглавлял президент ЮАР Сирил Рамафоса. Встреча продлилась более трех часов. 

В ходе встречи Рамафоса заявил, что России и Украине пора начать переговоры, а внести положительный вклад в этот процесс, по его словам, могут страны Африки. Президент РФ в свою очередь высказался о реализации зерновой сделки и привел данные по поставкам сельхозпродукции в нуждающиеся страны Африки. Из всего объема туда был вывезен только 3,1% зерна, заявил Путин. Глава государства также впервые показал парафированный на прошлогодних переговорах в Турции договор Киева и Москвы.

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Днем ранее Рамафоса вместе с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой, президентом Коморских Островов Азали Ассумани (председательствует в 2023 г. в Африканском союзе), президентом Сенегала Маки Салем, премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, а также спецпредставителями президентов Конго и Уганды Флораном Нтсибой и Рухаканой Ругундой встречались в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

На этой встрече были объявлены десять пунктов плана африканских делегаций по урегулированию конфликта. Они включают необходимость достижения мира «с помощью переговоров и дипломатическими средствами», окончание боевых действий «как можно скорее», «деэскалацию конфликта с обеих сторон», «уважение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН», «гарантии безопасности для всех стран», обеспечение Россией и Украиной движения зерна и удобрений для нуждающихся стран Африки; гуманитарную поддержку «пострадавшим, реальным жертвам [конфликта]», обмен и возвращение военнопленных и перемещенных лиц, «включая детей», «восстановление Украины» и «более глубокое вовлечение Африки в мирный процесс».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных