Африканский мирный план представлен в Киеве и Петербурге

Так как украинский кризис является закономерным развитием ухудшения отношений России и Запада, начавшегося еще в 2011 г., любой мирный план, даже самый продуманный, заранее обречен на провал, утверждает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Конфликт закончится только тогда, когда западные государства, и США в частности, разуверятся в возможности достигнуть своих политических целей. По словам эксперта, сейчас Запад за счет украинского конфликта вычерпывает ресурсы из России, наносит урон ее экономике и изолирует Москву от части международного сообщества. «Украина здесь является лишь средством для достижения указанных целей, а никак не самоцелью. Именно поэтому Запад настаивает для любых мирных инициатив на жестких и неисполнимых требованиях к российской стороне», – резюмирует Офицеров-Бельский. На переговорах с африканской делегацией Путин также раскрыл интересные детали российско-украинских переговоров весной 2022 г. в Стамбуле, где, по его словам, стороны парафировали проект договора. Но затем Киев «выкинул его на свалку истории», как только Россия вывела свои войска из Киевской и Черниговской областей. «Он так и называется «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». 18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Касается и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил [Украины]», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров, от диалога отказались украинские власти.