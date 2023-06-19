Африканский мирный план представлен в Киеве и Петербурге

Африканский мирный план представлен в Киеве и ПетербургеОжидать от него реального результата преждевременно, считают эксперты
Президент РФ Владимир Путин 17 июня принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. Ее возглавляет президент ЮАР Сирил Рамафоса. Днем ранее он вместе с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой, президентом Коморских Островов Азали Ассумани (председательствует в 2023 г. в Африканском союзе), президентом Сенегала Маки Салем, премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, а также спецпредставителями президентов Конго и Уганды Флораном Нтсибой и Рухаканой Ругундой встречались в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Комментируя 17 июня итоги встречи, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, хотя африканская инициатива сложна в реализации, Путин продемонстрировал заинтересованность в ней. «Не все положения могут коррелироваться с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что не нужно продолжать работать. И африканские лидеры, и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог», – сказал Песков.
Десять пунктов мирного плана африканских стран Рамафоса объявил накануне в Киеве. Они включают необходимость достижения мира «с помощью переговоров и дипломатическими средствами»; окончание боевых действий «как можно скорее»; «деэскалацию конфликта с обеих сторон»; «уважение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН»; «гарантии безопасности для всех стран»; обеспечение Россией и Украиной движения зерна и удобрений для нуждающихся стран Африки согласно зерновой сделке»; гуманитарную поддержку «пострадавшим, реальным жертвам [конфликта]»; обмен и возвращение военнопленных и перемещенных лиц, «включая детей»; «восстановление Украины»; «более глубокое вовлечение Африки в мирный процесс».
Зеленский на встрече в Киеве высказался против замораживания конфликта (т. е. скорейшего перемирия, которое предлагается африканцами) и повторил требование о выводе российских войск с территорий, которые Киев считает своими.
Африканская инициатива уже не первый мирный план для украинского конфликта. В феврале свой план обнародовал Китай, в апреле с предложениями выступала Бразилия, а в июне – Индонезия. Киев настаивает на том, чтобы в основу урегулирования закладывались 10 пунктов украинского президента, которые, по сути, равны капитуляции РФ. Иные варианты завершения конфликта киевский режим отвергает.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сомневается, что сам по себе африканский мирный план сможет привести к каким-либо конкретным результатам, однако он обозначает амбиции стран континента участвовать в решении проблем глобального масштаба.
Африканская мирная инициатива в идеальной ситуации может привести к диалогу и возможной деэскалации, считает доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова. «Заявляемая африканской группой схема выхода из вооруженного конфликта отражает и многолетнюю универсальную схему урегулирования конфликтов под эгидой ООН», – говорит эксперт. Пока что африканская мирная инициатива выглядит наиболее продуманной и сбалансированной по сравнению с ранее предложенными, заключает Пискунова.
Так как украинский кризис является закономерным развитием ухудшения отношений России и Запада, начавшегося еще в 2011 г., любой мирный план, даже самый продуманный, заранее обречен на провал, утверждает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Конфликт закончится только тогда, когда западные государства, и США в частности, разуверятся в возможности достигнуть своих политических целей. По словам эксперта, сейчас Запад за счет украинского конфликта вычерпывает ресурсы из России, наносит урон ее экономике и изолирует Москву от части международного сообщества. «Украина здесь является лишь средством для достижения указанных целей, а никак не самоцелью. Именно поэтому Запад настаивает для любых мирных инициатив на жестких и неисполнимых требованиях к российской стороне», – резюмирует Офицеров-Бельский. На переговорах с африканской делегацией Путин также раскрыл интересные детали российско-украинских переговоров весной 2022 г. в Стамбуле, где, по его словам, стороны парафировали проект договора. Но затем Киев «выкинул его на свалку истории», как только Россия вывела свои войска из Киевской и Черниговской областей. «Он так и называется «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». 18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Касается и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил [Украины]», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров, от диалога отказались украинские власти.
О «кардинальном сокращении военной активности российских вооруженных сил на киевском направлении» замминистра обороны Александр Фомин объявил сразу после переговоров в Стамбуле с украинской делегацией 29 марта 2022 г. Ранее 13 июня Путин сообщал о том, что стамбульский документ был парафирован украинской стороной. Россию на переговорах представлял помощник главы государства Владимир Мединский, а Украину – председатель правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
Переговоры, согласно источнику «Ведомостей», близкому к российской делегации, шли по нескольким направлениям. Один блок вопросов касался внеблокового статуса Украины, согласно которому Киеву запрещалось вхождение в НАТО и страна получала нейтральный статус. По итогам переговоров Мединский сообщил, что украинская сторона с некоторыми оговорками согласилась с этим пунктом. Другой блок отражал вопросы демилитаризации, а по сути – количественных ограничений украинской армии. Киев настаивал на сохранении численности украинских вооруженных сил на момент подписания договора, а Москва – на радикальном сокращении и ликвидации дальнобойных систем.
«Сам факт переговоров в Стамбуле свидетельствовал о том, что Россия хотела закончить боевые действия и перейти к мирному урегулированию, – говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. – Эта попытка была бесплодна из-за усилий Запада. Переговоры провалились бы в любом случае, и отвод российских войск от Киева не повлиял на ситуацию».