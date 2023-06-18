Генсек НАТО заявил, что только Украина может определять условия мира

Чем больше Украина вернет территорий, «тем лучше карты у нее будут за столом переговоров», считает генсек НАТО. Он также высказался о перспективе вступления страны в альянс, заявив, что «будущее Украины связано с НАТО». 11-12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе решится вопрос о предоставлении помощи Украине и активизации политических связей, что приблизит страну к стандартам альянса, добавил Столтенберг.