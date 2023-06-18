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Генсек НАТО заявил, что только Украина может определять условия мира

Ведомости

Только Украина может определять приемлемые условия для достижения мира, не стоит замораживать конфликт или соглашаться на сделку, условия которой будет диктовать Россия, заявил в интервью Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, после окончания боевых действий мир, чтобы стать долгосрочным, должен быть справедливым.

«Мир не может означать замораживания конфликта или принятия сделки, условия которой будет диктовать Россия. Только одна Украина может определять приемлемые условия», – сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). 

Чем больше Украина вернет территорий, «тем лучше карты у нее будут за столом переговоров», считает генсек НАТО. Он также высказался о перспективе вступления страны в альянс, заявив, что «будущее Украины связано с НАТО». 11-12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе решится вопрос о предоставлении помощи Украине и активизации политических связей, что приблизит страну к стандартам альянса, добавил Столтенберг.

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В начале июня кандидат в президенты от Республиканской партии США Вивек Рамасвами заявил, что Украине придется пойти на «большие уступки» России, чтобы завершить конфликт. Среди возможных уступок политик назвал «замораживание нынешней линии соприкосновения» в соглашении о перемирии «в стиле Корейской войны» и обязательство НАТО не допустить вступление Украины в альянс. Взамен Россия должна выйти из совместного военного соглашения с Китаем, добавил Рамасвами.

В начале ноября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. В ответ российские власти заявили, что «формула мира» Зеленского не имеет отношения к миру, и отметили, что Киев не готов к диалогу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных