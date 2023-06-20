В Белгородской области отменили пропуска для въезда в Шебекино в дневное время

6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек. Как говорил Гладков 10 июня, в Шебекино остаются 2703 человека. По данным на 2021 г., в этом городе проживало более 39 000 человек. Гладков ранее рассказал, что на восстановление предприятий, которые пострадали в результате обстрелов Шебекинского городского округа, может потребоваться 10 млрд руб.