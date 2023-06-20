В Белгородской области отменили пропуска для въезда в Шебекино в дневное время
Въезд в пострадавший от обстрелов город Шебекино Белгородской области с 21 июня будет разрешен без пропусков с 6:00 до 21:00, свободный выезд же из города будет разрешен и ночью. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 6:00 до 21:00 машины в Шебекино будут проезжать свободно, без всяких пропусков. Но с 21:00 до 06:00 въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен», – рассказал он в ходе прямого эфира.
При этом полиция сможет проверять машины в случае возникновения каких-либо подозрений, подчеркнул Гладков. Въезд и выезд из города контролируются для того, чтобы обеспечить сохранность имущества его жителей, добавил он. «Поэтому мы должны четко понимать, кто находится в пустом городе», – пояснил глава области.
Обстрелы Белгородской области, где бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, участились с начала месяца. В частности, 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому округу рекордные 850 снарядов. На следующий день, 2 июня, на некоторых участках дорог Шебекинского городского округа Белгородской области ввели временный запрет на передвижение транспорта.
6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек. Как говорил Гладков 10 июня, в Шебекино остаются 2703 человека. По данным на 2021 г., в этом городе проживало более 39 000 человек. Гладков ранее рассказал, что на восстановление предприятий, которые пострадали в результате обстрелов Шебекинского городского округа, может потребоваться 10 млрд руб.