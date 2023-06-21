Госдума рассмотрит поправки о наказании за работу незарегистрированных зарубежных НПО

Госдума рассмотрит поправки о наказании за работу незарегистрированных зарубежных НПОДанные таких компаний должны будут внести в реестр Минюста
21 июня Государственная дума рассмотрит пять законопроектов, которые направлены на регулирование деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) и включают установление уголовной ответственности за работу незарегистрированных НПО. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Пакет поправок был подготовлен комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства. Пискарев пояснил, что зарубежные НПО и иноагенты пытаются вмешиваться в выборы в России, дискредитируют армию и распространяют о ней фейки, пропагандируют ЛГБТ и т.д. Их финансированием занимаются США, Великобритания, ФРГ и другие страны НАТО, подчеркнул депутат. Пискарев, со ссылкой на оценку экспертов, отмечает, что в 2022 г. на их работу из-за рубежа поступило более 1 млрд руб., но сумма «может быть больше».
В 2022 г. из 23 зарубежных НПО, которые были признаны нежелательными, зарегистрирована в России была только одна, отметил депутат. «Принятие наших поправок будет способствовать укреплению безопасности государства и защиты его суверенитета», – пояснил Пискарев.
Депутаты предлагают ввести ряд мер, которые будут регулировать взаимодействие с иноагентами и участие в НПО. Поправки предлагают наделить Министерство юстиции правом выносить предупреждение о недопустимости нарушения закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» лицам, которые взаимодействуют с иноагентами. Если они не выполнят предупреждение в течение месяца, то им будет грозить штраф до 300 000 руб.
Также законопроекты предполагают, что физические и юридические лица могут участвовать в работе НПО, только если ее представительство внесено в реестр Минюста. В противном случае предлагается установить административную ответственность – за работу в организации, которая не имеет соответствующей регистрации. Для граждан штраф составит до 5000 руб., для должностных лиц — до 50 000 руб., а для юрлиц – до 100 000 руб. Для иностранцев штраф предлагают установить до 50 000 руб., им также может грозить депортация.
Вместе с этим поправки включают и установление уголовной ответственности для лиц, которые в течение года дважды привлекались к административной ответственности за участие в деятельности таких НПО. Также предлагается ввести уголовную ответственность и для организаторов работы незарегистрированных в России НПО. Наказание – вплоть до трех лет лишения свободы.