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Госдума рассмотрит поправки о наказании за работу незарегистрированных зарубежных НПО

Данные таких компаний должны будут внести в реестр Минюста
Инна Гресева
Евгений Разумный / Ведомости

21 июня Государственная дума рассмотрит пять законопроектов, которые направлены на регулирование деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) и включают установление уголовной ответственности за работу незарегистрированных НПО. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пакет поправок был подготовлен комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства. Пискарев пояснил, что зарубежные НПО и иноагенты пытаются вмешиваться в выборы в России, дискредитируют армию и распространяют о ней фейки, пропагандируют ЛГБТ и т.д. Их финансированием занимаются США, Великобритания, ФРГ и другие страны НАТО, подчеркнул депутат. Пискарев, со ссылкой на оценку экспертов, отмечает, что в 2022 г. на их работу из-за рубежа поступило более 1 млрд руб., но сумма «может быть больше».

В 2022 г. из 23 зарубежных НПО, которые были признаны нежелательными, зарегистрирована в России была только одна, отметил депутат. «Принятие наших поправок будет способствовать укреплению безопасности государства и защиты его суверенитета», – пояснил Пискарев.

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Депутаты предлагают ввести ряд мер, которые будут регулировать взаимодействие с иноагентами и участие в НПО. Поправки предлагают наделить Министерство юстиции правом выносить предупреждение о недопустимости нарушения закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» лицам, которые взаимодействуют с иноагентами. Если они не выполнят предупреждение в течение месяца, то им будет грозить штраф до 300 000 руб.

Также законопроекты предполагают, что физические и юридические лица могут участвовать в работе НПО, только если ее представительство внесено в реестр Минюста. В противном случае предлагается установить административную ответственность – за работу в организации, которая не имеет соответствующей регистрации. Для граждан штраф составит до 5000 руб., для должностных лиц — до 50 000 руб., а для юрлиц – до 100 000 руб. Для иностранцев штраф предлагают установить до 50 000 руб., им также может грозить депортация.

Вместе с этим поправки включают и установление уголовной ответственности для лиц, которые в течение года дважды привлекались к административной ответственности за участие в деятельности таких НПО. Также предлагается ввести уголовную ответственность и для организаторов работы незарегистрированных в России НПО. Наказание – вплоть до трех лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных