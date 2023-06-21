Путин поручил ужесточить ответственность за поджог леса и травы

Ранее Путин поручил продумать расширение зон устранения лесных пожаров. Доклад по реализации этого поручения должен быть представлен до 1 ноября 2023 г. Согласно приказу Минприроды от 2015 г., лесной пожар можно не устранять, если нет угрозы населенным пунктам и затраты на тушение огня выше, чем прогнозируемый от него вред.