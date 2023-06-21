Путин поручил ужесточить ответственность за поджог леса и травы
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности за поджоги травы и леса вне зависимости от нанесенного ущерба, следует из опубликованного перечня поручений на сайте Кремля.
Правительство должно подготовить доклад по этой теме до 1 августа. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Путин поручил продумать расширение зон устранения лесных пожаров. Доклад по реализации этого поручения должен быть представлен до 1 ноября 2023 г. Согласно приказу Минприроды от 2015 г., лесной пожар можно не устранять, если нет угрозы населенным пунктам и затраты на тушение огня выше, чем прогнозируемый от него вред.
Глава государства также поручил предусмотреть выделение в 2023 г. из федерального бюджета дополнительных средств на компенсацию затрат регионов по ликвидации лесных пожаров в зонах их контроля. Отдельным пунктом среди поручений выделена реализация мероприятий по развитию систем автоматизированного обнаружения лесных пожаров, в том числе наземных систем видеонаблюдения, и по обеспечению лесопожарных формирований снаряжением и инвентарем, средствами предупреждения, обнаружения и устранения лесных пожаров.
Помимо этого президент рекомендовал высшим должностным лицам регионов в период массовых выездов людей в места туризма и отдыха предусмотреть профилактические меры по соблюдению правил пожарной безопасности. Они касаются прежде всего предотвращения несанкционированного выжигания сухой травы.