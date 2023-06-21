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Политика

Песков рассказал о диалоге с Бразилией по урегулированию на Украине

Ведомости

Россия и Бразилия находятся в диалоге по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но сейчас нет конкретных предложений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Поддерживается диалог с бразильской стороной. Но опять же каких-то конкретных наработок и предпосылок для успешной реализации таких замыслов, пока, к сожалению, нет», – сказал он. 

Президент Бразилии Лула да Силва неоднократно призывал к мирному урегулированию конфликта. В частности, 12 июня он сказал, что ситуация на Украине не может быть решена военным путем, и призвал к дипломатии. 16 апреля Лула да Силва предложил сформировать группу стран, которые взяли бы на себя посредническую миссию между Москвой и Киевом, «положили конец войне и установили мир».

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Помимо этого, бразильский лидер неоднократно критиковал западные элиты за «односторонние действия» на украинском направлении. В частности, 15 апреля бразильский президент обвинил США в «подогревании» конфликта, а в начале месяца заявил, что «статус Крыма не подлежит обсуждению». Эти заявления вызвали обвинения со стороны представителя Совета национальной безопасности США в подыгрывании России и Китаю. После этого Лула да Силва заявил, что страна не собирается кому-либо угождать своим мнением, ее цель — побудить Москву и Киев начать переговоры.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных