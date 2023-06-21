Песков рассказал о диалоге с Бразилией по урегулированию на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва неоднократно призывал к мирному урегулированию конфликта. В частности, 12 июня он сказал, что ситуация на Украине не может быть решена военным путем, и призвал к дипломатии. 16 апреля Лула да Силва предложил сформировать группу стран, которые взяли бы на себя посредническую миссию между Москвой и Киевом, «положили конец войне и установили мир».