Песков рассказал о диалоге с Бразилией по урегулированию на Украине
Россия и Бразилия находятся в диалоге по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но сейчас нет конкретных предложений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Поддерживается диалог с бразильской стороной. Но опять же каких-то конкретных наработок и предпосылок для успешной реализации таких замыслов, пока, к сожалению, нет», – сказал он.
Президент Бразилии Лула да Силва неоднократно призывал к мирному урегулированию конфликта. В частности, 12 июня он сказал, что ситуация на Украине не может быть решена военным путем, и призвал к дипломатии. 16 апреля Лула да Силва предложил сформировать группу стран, которые взяли бы на себя посредническую миссию между Москвой и Киевом, «положили конец войне и установили мир».
Помимо этого, бразильский лидер неоднократно критиковал западные элиты за «односторонние действия» на украинском направлении. В частности, 15 апреля бразильский президент обвинил США в «подогревании» конфликта, а в начале месяца заявил, что «статус Крыма не подлежит обсуждению». Эти заявления вызвали обвинения со стороны представителя Совета национальной безопасности США в подыгрывании России и Китаю. После этого Лула да Силва заявил, что страна не собирается кому-либо угождать своим мнением, ее цель — побудить Москву и Киев начать переговоры.