Россия готова прислушаться к мирным инициативам Бразилии

Россия готова прислушаться к мирным инициативам БразилииСергей Лавров начал турне по Латинской Америке
Москва готова прислушаться к предложениям Бразилии по достижению мира на Украине, которые будут учитывать интересы России. Об этом 18 апреля сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя планы бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы поучаствовать в разрешении украинского конфликта. Заявление Пескова прозвучало на фоне стартовавшего латиноамериканского турне российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, начатого с Бразилии.
16 апреля Лула да Силва предложил сформировать группу стран, которые взяли бы на себя посредническую миссию между Москвой и Киевом, «положили конец войне и установили мир». Такую идею бразильский лидер уже передал председателю КНР Си Цзиньпину и президенту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейху Заиду Аль Нахайяну. В ближайшее время свой мирный план по Украине планирует передать председателю КНР и президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщило агентство Bloomberg 18 апреля. Но в отношении плана Макрона Песков заявил лишь, что о нем в Кремле ничего не известно.
Лавров в ходе визита в Бразилию встретился с Лулой и своим бразильской коллегой Маурой Виэйрой. Стороны обсудили проблемы глобальной политики и договорились взаимодействовать в ООН, Совете Безопасности, БРИКС и G20, а также координировать подходы внешнеполитических ведомств двух стран, сообщила пресс-служба российского МИДа. Российский министр передал бразильскому президенту приглашение посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 14 по 17 июня 2023 г.
Помимо Бразилии Лавров посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Выбор этих стран российским министром не случаен: эти государства традиционно выступают против или воздерживаются в голосовании по антироссийским резолюциям на Генассамблее ООН. И хотя на последнем заседании 23 февраля бразильские представители поддержали резолюцию, требовавшую вывода российских войск «с территории Украины», Лула неоднократно критиковал западные элиты за «односторонние действия» на украинском направлении. В частности, 15 апреля бразильский президент обвинил США в «подогревании» конфликта, а в начале месяца заявил, что «статус Крыма не подлежит обсуждению». Эти заявления Лулы вызвали обвинения со стороны представителя Совета национальной безопасности США в подыгрывании России и Китаю.
В своей внешней политике Бразилия пытается извлечь выгоду от текущей геополитической ситуации, полагает профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец. «В последние десятилетия республика позиционирует себя лидером Латинской Америки, а также стремилась получить постоянное членство в Совбезе ООН. Украинский кризис открывает дополнительное окно возможностей для достижения этих целей, в то время как западные государства несут репутационные и материальные издержки», – сказал он.
По словам эксперта, развитие российско-бразильских отношений отвечает интересам обоих государств: с одной стороны, Москва расширяет торгово-экономические связи с латиноамериканским континентом в условиях санкций, с другой – российская риторика о сломе однополярного мироустройства в пользу полицентричности находит своих благодарных слушателей среди жителей Латинской Америки. «Особенно учитывая, что несколько десятилетий регион находился практически в полной политико-экономической зависимости от Вашингтона. США там прочно ассоциируются с темным периодом военных диктатур в странах континента», – добавил Хейфец.
При этом потенциал для расширения торгово-экономических связей России с Латинской Америкой большой, продолжает советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. «Россия давно сотрудничает с данной группой государств в нефтегазовом секторе, – напоминает эксперт. – Потенциально российские промышленники могли бы предложить местным потребителям продукцию тяжелого машиностроения и оружие. Углубление этих связей тем не менее будет зависеть от результатов спецоперации на Украине».