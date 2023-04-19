Россия готова прислушаться к мирным инициативам Бразилии

Помимо Бразилии Лавров посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Выбор этих стран российским министром не случаен: эти государства традиционно выступают против или воздерживаются в голосовании по антироссийским резолюциям на Генассамблее ООН. И хотя на последнем заседании 23 февраля бразильские представители поддержали резолюцию, требовавшую вывода российских войск «с территории Украины», Лула неоднократно критиковал западные элиты за «односторонние действия» на украинском направлении. В частности, 15 апреля бразильский президент обвинил США в «подогревании» конфликта, а в начале месяца заявил, что «статус Крыма не подлежит обсуждению». Эти заявления Лулы вызвали обвинения со стороны представителя Совета национальной безопасности США в подыгрывании России и Китаю.