Вице-спикер Госдумы Даванков подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы

«Мы запланировали с командой проехать 100 районов для того, чтобы доформировать нашу программу. В ней уже сейчас почти 500 пунктов, 500 идей, но она постоянно дополняется новыми идеями», – сказал вице-спикер после подачи документов в Мосгоризбирком.