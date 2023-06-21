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Вице-спикер Госдумы Даванков подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы

Ведомости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы. Об этом сообщил сам депутат, пишет ТАСС.

«Мы запланировали с командой проехать 100 районов для того, чтобы доформировать нашу программу. В ней уже сейчас почти 500 пунктов, 500 идей, но она постоянно дополняется новыми идеями», – сказал вице-спикер после подачи документов в Мосгоризбирком.

Ранее по теме: «Справедливая Россия» выдвинула кандидатом в мэры Москвы депутата Госдумы Гусева

Сегодня, 21 июня, от партии ЛДПР был выдвинут вице-спикер нижней палаты Борис Чернышев. 

Ранее кандидатом в мэры был выдвинут депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев. Такое решение было принято на конференции партии.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин впервые примет участие в выборах мэра в составе «Единой России».

Выборы мэра Москвы продлятся три дня – с 8 по 10 сентября. На них также будет использоваться дистанционное электронное голосование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных