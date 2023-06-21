Вице-спикер Госдумы Даванков подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») подал документы на выдвижение на выборы мэра Москвы. Об этом сообщил сам депутат, пишет ТАСС.
«Мы запланировали с командой проехать 100 районов для того, чтобы доформировать нашу программу. В ней уже сейчас почти 500 пунктов, 500 идей, но она постоянно дополняется новыми идеями», – сказал вице-спикер после подачи документов в Мосгоризбирком.
Сегодня, 21 июня, от партии ЛДПР был выдвинут вице-спикер нижней палаты Борис Чернышев.
Ранее кандидатом в мэры был выдвинут депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев. Такое решение было принято на конференции партии.
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин впервые примет участие в выборах мэра в составе «Единой России».
Выборы мэра Москвы продлятся три дня – с 8 по 10 сентября. На них также будет использоваться дистанционное электронное голосование.