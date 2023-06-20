«Справедливая Россия» выдвинула кандидатом в мэры Москвы депутата Госдумы Гусева

«Справедливая Россия» стала третьей парламентской партией, которая выдвинула на выборы мэра Москвы своего кандидата. «Единая Россия» выдвинула действующего мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом первой, это произошло 9 июня. Соответствующее решение приняли на конференции регионального отделения. Собянин впервые пойдет на выборы мэра от «Единой России». Следующими после единороссов кандидата в мэры выдвинули «Новые люди» 18 июня, у них кандидатом стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.