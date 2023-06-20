«Справедливая Россия» выдвинула кандидатом в мэры Москвы депутата Госдумы Гусева
Партия «Справедливая Россия Патриоты – За правду» 20 июня выдвинула кандидатом в мэры Москвы депутата Госдумы, руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева. Председатель партии Сергей Миронов напомнил, что еще в феврале он предложил Гусева в качестве кандидата на пост мэра Москвы. Он рекомендовал конференции поддержать кандидатуру Гусева. «За» Гусева проголосовали 21 делегат региональной конференции, которые присутствовали на мероприятии.
Гусев сказал, что основное положение его программы – обеспечение безопасности в городе, в том числе с помощью общественников, установления видеокамер и ужесточения миграционного законодательства.
«Справедливая Россия» стала третьей парламентской партией, которая выдвинула на выборы мэра Москвы своего кандидата. «Единая Россия» выдвинула действующего мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом первой, это произошло 9 июня. Соответствующее решение приняли на конференции регионального отделения. Собянин впервые пойдет на выборы мэра от «Единой России». Следующими после единороссов кандидата в мэры выдвинули «Новые люди» 18 июня, у них кандидатом стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Кандидатов в мэры Москвы осталось выдвинуть двум партиям: 21 июня региональная конференция ЛДПР выдвинет на выборы вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, а 23 июня КПРФ выдвинет депутата Мосгордумы Леонида Зюганова.