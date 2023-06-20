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«Справедливая Россия» выдвинула кандидатом в мэры Москвы депутата Госдумы Гусева

Ведомости

Партия «Справедливая Россия Патриоты – За правду» 20 июня выдвинула кандидатом в мэры Москвы депутата Госдумы, руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева. Председатель партии Сергей Миронов напомнил, что еще в феврале он предложил Гусева в качестве кандидата на пост мэра Москвы. Он рекомендовал конференции поддержать кандидатуру Гусева. «За» Гусева проголосовали 21 делегат региональной конференции, которые присутствовали на мероприятии.

Гусев сказал, что основное положение его программы – обеспечение безопасности в городе, в том числе с помощью общественников, установления видеокамер и ужесточения миграционного законодательства.

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«Справедливая Россия» стала третьей парламентской партией, которая выдвинула на выборы мэра Москвы своего кандидата. «Единая Россия» выдвинула действующего мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом первой, это произошло 9 июня. Соответствующее решение приняли на конференции регионального отделения. Собянин впервые пойдет на выборы мэра от «Единой России». Следующими после единороссов кандидата в мэры выдвинули «Новые люди» 18 июня, у них кандидатом стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Кандидатов в мэры Москвы осталось выдвинуть двум партиям: 21 июня региональная конференция ЛДПР выдвинет на выборы вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, а 23 июня КПРФ выдвинет депутата Мосгордумы Леонида Зюганова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных