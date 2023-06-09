Собянин заявил о планах по масштабной модернизации школ и дорог в Москве

Сегодня «Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом в мэры Москвы. За его кандидатуру проголосовали все 275 делегатов. Собянин впервые пошел на выборы мэра, выдвигаясь от «Единой России». На выборы 2013 г. и 2018 г. Собянин шел на в качестве самовыдвиженца. Однако на выборах в Госдуму в 2021 г. Собянин возглавлял список партии по Москве.