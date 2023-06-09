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Собянин заявил о планах по масштабной модернизации школ и дорог в Москве

Ведомости

Власти Москвы планируют в ближайшее время провести масштабную программу модернизации школ, в них обновят материальную базу. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на конференции московского отделения «Единой России».

«Несмотря на то, что мы за этот период времени построили больше 500 образовательных учреждений – детских садов и школ, тем не менее, у нас около тысячи зданий требуют серьезной кардинальной реновации», – приводит его слова пресс-служба ЕР.

Собянин добавил, что в столице сейчас проводится «кардинальная» реконструкция около 1 млн кв. м поликлиник, работы на большинстве объектов будут завершены через несколько лет.

В своем выступлении мэр также заявил о полностью реконструированной дорожной сети Москвы и строительстве сквозных хордовых магистралей.

«И сегодня в завершающей стадии вся эта огромная махина, сеть новой дорожной сети Москвы. И никаких сомнений, что мы ее завершим в ближайшее время», – добавил он.

Построенные же за последние годы десятки новых станций метро, БКЛ и Солнцевская линия вместе составляют, по оценке Собянина, почти половину от того, что было построено за всю историю метро.

Ранее по теме: Единороссы единогласно поддержали выдвижение Собянина в мэры Москвы

Сегодня «Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом в мэры Москвы. За его кандидатуру проголосовали все 275 делегатов. Собянин впервые пошел на выборы мэра, выдвигаясь от «Единой России». На выборы 2013 г. и 2018 г. Собянин шел на в качестве самовыдвиженца. Однако на выборах в Госдуму в 2021 г. Собянин возглавлял список партии по Москве.

Соперниками мэра в этой кампании будут депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Однако эти партии пока не провели конференции региональных отделений по выдвижению кандидатов в мэры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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