Как прошло выдвижение Собянина в мэры Москвы

Как прошло выдвижение Собянина в мэры МосквыОн пойдет на выборы в третий раз, но теперь от «Единой России»
«Единая Россия» 9 июня выдвинула кандидатом в мэры Москвы действующего главу города Сергея Собянина. Сначала он встретился с членами первичных отделений города.
А перед выступлением Собянина к столичным единороссам обратился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который заявил, что выборы мэра Москвы станут главным политическим событием 2023 г. Он напомнил о политической биографии Собянина.
Тот является членом партии с 2003 г., а с 2011 г. состоит в высшем совете «Единой России». Турчак напомнил, что Собянин (хотя и выдвигался на выборы мэра в 2013 и 2018 гг. не от партии. – «Ведомости») трижды возглавлял региональные списки на выборах в Госдуму.
Нынешнее выдвижение от «Единой России» означает ответственность не только для Собянина, но и «для всех нас», сказал Турчак. По его словам, в Москве требовательные избиратели, которые верят реальным делам, а не обещаниям, поэтому стоит задача сформировать программу, основанную на наказах москвичей.
Сам Собянин поблагодарил единороссов за совместную работу, а также выразил благодарность москвичам. Он отметил, что до того, как он занял должность мэра Москвы, в городе был транспортный коллапс и мало, кто верил, что ситуацию удастся исправить.
За последние годы удалось улучшить транспортную инфраструктуру в городе, в том числе благодаря МЦК, БКЛ, строительству дополнительных развязок, перечислил мэр Москвы. Он также говорил об изменении системы образования, об улучшении ситуации в здравоохранения, благодаря чему удалось повысить продолжительность жизни в Москве.
«Сегодня сложно перечислить все, что было сделано, и что собираемся сделать», – сказал Собянин. По его словам, удалось пройти сквозь испытания, кризисы, экономическую блокаду, пандемию. А сейчас новые вызовы, причем такие, с какими еще не сталкивалось «наше поколение», сказал Собянин.
«Мы находимся в условиях фактической и санкционной войны. И ставим себе задачу не только выживания в этой ситуации, но и продолжения всех наших программ, которые мы наметили. Это еще более сложная задача, более трудная, но с учетом нашего с вами опыта нам по плечу», – сказал мэр.
Затронул Собянин и тему спецоперации. По его словам, первостепенная задача – обеспечить экономику города, социальную защищенность жителей, и сделать все, чтобы поддержать участников спецоперации.
После него выступил руководитель московского регионального отделения партии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Чтобы понять, как изменилась жизнь москвичей, нужно просто выйти на улицу, считает он. По его словам, москвичи и московская «Единая Россия» адекватно смогли откликнуться на произошедшие перемены, сейчас же главная задача – объединить людей вокруг мэра и президента.
Он зачитал резолюцию, согласно которой первичные отделения поддержали кандидатуру Собянина на пост мэра Москвы, затем она была одобрена.
После встречи с первичными отделениями прошла конференция московского реготделения, где официально «Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом в мэры Москвы. Сначала на конференции выступил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, о достижениях столицы можно говорить часами, но этих достижений не было бы без нынешней управленческой команды. Также Шапошников считает, что лучшим городом Земли Москву можно назвать во многом благодаря Собянину.
Затем выступил депутат Госдумы от Москвы Виктор Селиверстов. Он сказал, что партия давно ждала выдвижения Собянина от «Единой России». По его словам, в список кандидатов на пост мэра от партии (для голосования на конференции. –»Ведомости») было включены два человека – Собянин и Толстой. Он сказал, что у мэра должен быть достойный соперник, а затем обратился к Толстому: «Мы же знаем, за кого будем голосовать, да, Петр Олегович». После этого делегаты конференции уже проголосовали за одну из двух кандидатур.
В итоге единогласно московские единороссы поддержали Собянина. За его кандидатуру проголосовали все 275 делегатов конференции.
Выдвижение Собянина от «Единой России» показывает, что формируется общий подход, который призван укрепить главную партию страны, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский
«Единая Россия» первой выдвинула кандидаты в мэры. Остальные парламентские партии проведут конференции региональных отделений позже.
Назначение выборов
Мосгордума 7 июня назначила выборы. Они пройдут в сентябре, голосование будет длиться три дня – с 8 по 10 сентября. На выборах мэра будет использоваться дистанционное электронное голосование.
Следующими после единороссов кандидата в мэры планируют выдвинуть «Новые люди» 18 июня, у них кандидатом будет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Затем 20 июня региональное отделение «Справедливой России» выдвинет депутата Госдумы, руководителя московского отделения Дмитрия Гусева. Следом 21 июня региональная конференция ЛДПР выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Последними кандидата 23 июня выдвинет конференция КПРФ, им станет депутат Мосгордумы Леонид Зюганов.
В этой кампании будут участвовать более активные и интересные соперники мэра, чем в прошлый раз, считает Туровский: «Но они будут бороться не за победу, а за свой личный и партийный имидж. Больших препятствий действующему мэру это не создает». Пока преждевременно говорить, какой будет нынешняя кампания по выборам мэра, поскольку в городе нет ощущения, что скоро выборы, говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Вопрос в том, будет ли сделана ставка на громкое предвыборное шоу или на техническое перепродление полномочий». Соперники же Собянина скорее должны решить проблему узнаваемости, а не популярности, иронизирует он.