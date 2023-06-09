Как прошло выдвижение Собянина в мэры Москвы

Затем выступил депутат Госдумы от Москвы Виктор Селиверстов. Он сказал, что партия давно ждала выдвижения Собянина от «Единой России». По его словам, в список кандидатов на пост мэра от партии (для голосования на конференции. –»Ведомости») было включены два человека – Собянин и Толстой. Он сказал, что у мэра должен быть достойный соперник, а затем обратился к Толстому: «Мы же знаем, за кого будем голосовать, да, Петр Олегович». После этого делегаты конференции уже проголосовали за одну из двух кандидатур.