Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу Собянина
Президент России Владимир Путин высоко оценивает результаты работы мэра Москвы Сергея Собянина, поддержка главы государства на осенних выборах мэра столицы очевидна, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Собственно, Москва – это один из передовых регионов, регионов системообразующих и регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития нашей страны. Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна», – сказал Песков.
Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября 2023 г. Решение было принято Московской городской думой накануне, 7 июня.
Согласно действующему законодательству, Мосгордума должна назначить выборы мэра столицы не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до единого дня голосования. В этом году единый день голосования пройдет 10 сентября. После объявления даты проведения выборов начнется выдвижение кандидатов.
Сейчас действующем мэром Москвы является Сергей Собянин. Он занял эту должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор Собянин дважды переизбирался. В 2013 г. и в 2018 г. он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. В 2018 г. Собянин победил на выборах, набрав 70% голосов.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что московская конференция «Единой России» 9 июня выдвинет Собянина кандидатом на выборы главы столицы.