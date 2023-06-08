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Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу Собянина

Ведомости

Президент России Владимир Путин высоко оценивает результаты работы мэра Москвы Сергея Собянина, поддержка главы государства на осенних выборах мэра столицы очевидна, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Собственно, Москва – это один из передовых регионов, регионов системообразующих и регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития нашей страны. Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна», – сказал Песков.

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября 2023 г. Решение было принято Московской городской думой накануне, 7 июня.

Ранее по теме: «Единая Россия» 9 июня планирует выдвинуть Сергея Собянина на пост мэра Москвы

Согласно действующему законодательству, Мосгордума должна назначить выборы мэра столицы не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до единого дня голосования. В этом году единый день голосования пройдет 10 сентября. После объявления даты проведения выборов начнется выдвижение кандидатов.

Сейчас действующем мэром Москвы является Сергей Собянин. Он занял эту должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор Собянин дважды переизбирался. В 2013 г. и в 2018 г. он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. В 2018 г. Собянин победил на выборах, набрав 70% голосов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что московская конференция «Единой России» 9 июня выдвинет Собянина кандидатом на выборы главы столицы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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