«Единая Россия» 9 июня планирует выдвинуть Сергея Собянина на пост мэра Москвы

Другие эксперты тоже считают, что проблем у Собянина не будет. «Нет сильных и ярких кандидатов. А кроме того, в условиях спецоперации значительная часть оппозиционно настроенного электората деморализована, что работает на пользу власти. Кроме того, люди понимают, что в нынешних условиях ничего лучше получить нельзя», – сказал политолог Александр Кынев. Оппозиция вряд ли будет вести широкомасштабные кампании в городе, скорее это будет такое напоминание о себе для кандидатов от оппозиции, добавляет он. «Кампания по выборам мэра будет скромная, «домашняя», но «упругая», как и требует обстановка», – добавил политолог Виталий Иванов.