«Единая Россия» 9 июня планирует выдвинуть Сергея Собянина на пост мэра Москвы

«Единая Россия» 9 июня планирует выдвинуть Сергея Собянина на пост мэра МосквыЯрких оппонентов у него на этот раз нет
Московская конференция «Единой России» 9 июня выдвинет Сергея Собянина кандидатом на выборы главы столицы. Об этом «Ведомостям» сказали два источника в партии. До этого 7 июня Мосгордума должна принять постановление о назначении выборов в столице, отметил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.
Собянин – действующий столичный мэр, и для него это будет третья избирательная кампания в Москве (см. врез о политическом опыте всех кандидатов). В октябре 2010 г. он перешел с должности вице-премьера руководителя аппарата правительства Владимира Путина в кресло столичного градоначальника после досрочной отставки (в связи с утратой доверия) мэра Юрия Лужкова. При этом и в 2013 г. (после возвращения прямого голосования), и в 2018 г. Собянин участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца.
О том, что предстоящие выборы фактически лишены интриги, говорят эксперты и результаты соцопросов. В докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Выборы мэра Москвы – 2023: повестка, стартовые позиции потенциальных кандидатов, ситуация в округах» отмечается «патриотическая консолидация» перед стартом кампании. Она выражается в высоком уровне поддержки власти.
В докладе, с которым ознакомились «Ведомости», приводятся данные опроса Russian Field, согласно которому 40% респондентов «определенно довольны», а 42% скорее «довольны положением» дел в городе. Эксперты также указывают на низкий уровень тревожности в городе, в том числе по социальным темам и вопросам безопасности (опрос был проведен 12–13 мая 2023 г.).
О готовности голосовать за Собянина на выборах мэра заявили почти 74% от намеренных участвовать в выборах. В докладе отмечается, что мэр обладает низким антирейтингом для главы региона, который занимает свой пост более 12 лет (6,3% от намеренных участвовать в выборах). В докладе отмечается, что выдвижение Собянина от «Единой России» «логично», поскольку позволит «укрепить позиции мэра Москвы благодаря повестке, продвигаемой партией».
Москва важна партиям в контексте подготовки к выборам главы государства 2024 г., а также вторым по значимости региональным выборам 2024 г. – в Мосгордуму. Участие Собянина и его выдвижение от «Единой России» могут способствовать привлечению более широкого круга избирателей в «орбиту влияния власти в преддверии президентских выборов», считают в АПЭК.
Парламентская оппозиция пока скорее пытается не расширить поддержку, а мобилизовать базовый электорат накануне кампании. Эксперты АПЭК напоминают, что у Собянина был опыт участия в сложных выборах – например, в выборах мэра Москвы 2013 г. Кроме того, в 2021 г. Собянин возглавлял московский список «Единой России» и на выборах в Госдуму.
К повестке действующего мэра эксперты АПЭК отнесли строительство транспортной и расширение социальной инфраструктуры, жилищное строительство, создание рабочих мест и «новую индустриализацию», а также городское благоустройство.
Электорат Собянина шире, чем электорат «Единой России» в Москве, отмечает гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов: «Несмотря на его выдвижение от партии, это соотношение существенно не изменится. Однако власти в период спецоперации и других угроз необходима консолидация, а «Единой России» в Москве – более заметная политическая роль».
«С учетом развертывания кампании результат Собянина с высокой вероятностью превысит 70%, – говорит Орлов. – Поддержка других кандидатов носит нишевый характер. Их результат будет в основном ниже уровня общенациональной поддержки партий, которые они представляют».
К примеру, выдвижение от КПРФ депутата Мосгордумы, внука партийного лидера Леонида Зюганова приведет к максимально инерционной кампании со стороны коммунистов, полагают в АПЭК. От «Справедливой России» на выборы пойдет глава московского отделения партии, депутат Госдумы Дмитрий Гусев. В Москве уровень поддержки партии ограниченный, что скажется и на результате кандидата, отмечается в докладе.
ЛДПР планирует на выборы выдвинуть вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Но у ЛДПР высокий антирейтинг партии в столице, указывают в АПЭК.
«Новые люди» выдвинут вице-спикера Владислава Даванкова, но партия, которая рассчитывает на либеральный электорат, может столкнуться с заметным уровнем деморализации таких избирателей. В «Яблоке» (представлено в Мосгордуме) обсуждали выдвижение депутатов городского парламента Сергея Митрохина или Максима Круглова: эксперты фиксируют у партии устойчивое электоральное ядро, но при этом и высокий антирейтинг среди москвичей.
Другие эксперты тоже считают, что проблем у Собянина не будет. «Нет сильных и ярких кандидатов. А кроме того, в условиях спецоперации значительная часть оппозиционно настроенного электората деморализована, что работает на пользу власти. Кроме того, люди понимают, что в нынешних условиях ничего лучше получить нельзя», – сказал политолог Александр Кынев. Оппозиция вряд ли будет вести широкомасштабные кампании в городе, скорее это будет такое напоминание о себе для кандидатов от оппозиции, добавляет он. «Кампания по выборам мэра будет скромная, «домашняя», но «упругая», как и требует обстановка», – добавил политолог Виталий Иванов.