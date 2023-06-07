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Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября

Ведомости

10 сентября 2023 г. в Москве состоятся выборы мэра. Такое решение Московская городская дума приняла на заседании 7 июня. Трансляция заседания велась на странице столичного парламента во «ВКонтакте».

«[30 мая был] внесен проект постановления о назначении выборов мэра Москвы <…> на 10 сентября 2023 года», – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что после публикации постановления официально начнется избирательная кампания. Мосгордума опубликует документ в течение пяти дней после его принятия.

Согласно действующему законодательству, Мосгордума должна назначить выборы мэра столицы не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до единого дня голосования. В этом году единый день голосования пройдет 10 сентября. После объявления даты проведения выборов начнется выдвижение кандидатов.

Сейчас пост мэра Москвы занимает Сергей Собянин. Он занял эту должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор Собянин дважды переизбирался. В 2013 г. и в 2018 г. он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. В 2018 г. Собянин победил на выборах, набрав 70% голосов. 

Накануне, 6 июня, «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что московская конференция «Единой России» намерена выдвинуть Собянина кандидатом на выборы главы столицы 9 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных