Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября
10 сентября 2023 г. в Москве состоятся выборы мэра. Такое решение Московская городская дума приняла на заседании 7 июня. Трансляция заседания велась на странице столичного парламента во «ВКонтакте».
«[30 мая был] внесен проект постановления о назначении выборов мэра Москвы <…> на 10 сентября 2023 года», – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он отметил, что после публикации постановления официально начнется избирательная кампания. Мосгордума опубликует документ в течение пяти дней после его принятия.
Согласно действующему законодательству, Мосгордума должна назначить выборы мэра столицы не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до единого дня голосования. В этом году единый день голосования пройдет 10 сентября. После объявления даты проведения выборов начнется выдвижение кандидатов.
Сейчас пост мэра Москвы занимает Сергей Собянин. Он занял эту должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор Собянин дважды переизбирался. В 2013 г. и в 2018 г. он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. В 2018 г. Собянин победил на выборах, набрав 70% голосов.
Накануне, 6 июня, «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что московская конференция «Единой России» намерена выдвинуть Собянина кандидатом на выборы главы столицы 9 июня.