Турчак: Собянин станет кандидатом на выборах мэра Москвы от «Единой России»

Турчак охарактеризовал московского избирателя как человека требовательного, который верит только реальным делам, а не обещаниям. Поэтому московскому отделению партии необходимо сформировать программу, которая будет основана на наказах жителей города. Трчак также отметил работу Собянина, направленную на поддержку участников спецоперации и членов их семей.