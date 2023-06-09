Турчак: Собянин станет кандидатом на выборах мэра Москвы от «Единой России»
Москва стала лидером социально-экономического развития страны, на нее ориентируются все без исключения регионы, заявил на партийной конференции московского отделения «Единой России» секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В рамках мероприятия Турчак подчеркнул, что задача «Единой России» заключается в том, чтобы обеспечить безусловную победу действующего мэра Сергея Собянина на грядущих выборах мэра Москвы.
«Под его руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира. Лидером социально-экономического развития страны, на которого ориентируются все без исключения регионы», – сказал Турчак, его слова приводит пресс-служба ЕР.
Турчак охарактеризовал московского избирателя как человека требовательного, который верит только реальным делам, а не обещаниям. Поэтому московскому отделению партии необходимо сформировать программу, которая будет основана на наказах жителей города. Трчак также отметил работу Собянина, направленную на поддержку участников спецоперации и членов их семей.
«Сергей Семенович [Собянин], по сути, задал единый по всей стране стандарт работы с бойцами, ветеранами и членами их семей. В рекордные сроки построен индустриальный парк «Руднево», на базе которого создан Центр беспилотных авиационных систем», – добавил Турчак.
5 июня «Ведомости» писали о том, что на запланированной на 9 июня партийной конференции московского отделения «Единой России» партия вновь выдвинет действующего мэра Москвы Сергея Собянина (с 2010 г.) на этот пост.