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МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда

Ведомости

МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Розарио Сальваторе Айталу, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Это следует из базы розыска ведомства.

В карточке Айталы говорится, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса.

В отношении Атайлы в России возбуждено уголовное дело. В мае Следственный комитет заочно предъявил ему и прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду, которого ранее объявили в розыск, обвинение. Судье вменяют ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой). Уголовные дела были возбуждены еще против двух судей МУС – Томоко Аканэ и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Как уточнили в СКР, 22 февраля прокурор направил ходатайство для получения ордера на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, после чего судьи МУСа вынесли незаконные решения об их аресте. Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, поскольку, подчеркнули в ведомстве, оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств, напомнили тогда в СКР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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