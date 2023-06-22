МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда

Как уточнили в СКР, 22 февраля прокурор направил ходатайство для получения ордера на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, после чего судьи МУСа вынесли незаконные решения об их аресте. Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, поскольку, подчеркнули в ведомстве, оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств, напомнили тогда в СКР.