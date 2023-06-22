МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда
МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Розарио Сальваторе Айталу, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Это следует из базы розыска ведомства.
В карточке Айталы говорится, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса.
В отношении Атайлы в России возбуждено уголовное дело. В мае Следственный комитет заочно предъявил ему и прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду, которого ранее объявили в розыск, обвинение. Судье вменяют ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой). Уголовные дела были возбуждены еще против двух судей МУС – Томоко Аканэ и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
Как уточнили в СКР, 22 февраля прокурор направил ходатайство для получения ордера на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, после чего судьи МУСа вынесли незаконные решения об их аресте. Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, поскольку, подчеркнули в ведомстве, оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств, напомнили тогда в СКР.