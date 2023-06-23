Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Попова послом РФ в Гвинее. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Гвинейской республике», – следует из текста документа. Попов сменит Вадима Разумовского, который также освобожден от обязанностей посла РФ в республике Сьерра-Леоне. Разумовский был послом РФ в Гвинее и в Сьерре-Леоне по совместительству с 2019 г.