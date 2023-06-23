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Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Попова послом РФ в Гвинее. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Гвинейской республике», – следует из текста документа. Попов сменит Вадима Разумовского, который также освобожден от обязанностей посла РФ в республике Сьерра-Леоне. Разумовский был послом РФ в Гвинее и в Сьерре-Леоне по совместительству с 2019 г.

Путин также назначил Искандера Азизова послом РФ в Мьянме. Другим указом президента от этих обязанностей освобожден Николай Листопадов. Листопадов был послом РФ в Мьянме с 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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