Голубев попросил жителей Ростова-на-Дону не покидать дома
Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и не покидать дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Уважаемые земляки! В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома», – написал он.
Позднее Голубев добавил, что городской администрации и службам даны поручения «принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем». Губернатор добавил, что держит вопрос на контроле. В самом городе была изменена схема движения транспорта – временные ограничения есть на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова-на-Дону. В городе отменены все массовые мероприятия.
Вечером 23 июня в Минобороны заявили, что сообщения о том, что якобы Вооруженные силы России нанесли удар по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности. «Все распространяемые в социальных сетях от имени Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
В Генпрокуратуре сообщили, что следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем.