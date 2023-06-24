Голубев попросил жителей Ростова-на-Дону не покидать дома

Позднее Голубев добавил, что городской администрации и службам даны поручения «принимать необходимые меры по сохранению нормального функционирования всех городских систем». Губернатор добавил, что держит вопрос на контроле. В самом городе была изменена схема движения транспорта – временные ограничения есть на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова-на-Дону. В городе отменены все массовые мероприятия.