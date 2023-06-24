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Песков сообщил о готовящемся обращении президента

Ведомости

В ближайшее время будет обращение президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «РИА Новости».

«Да, в ближайшее время будет обращение президента», – сказал он.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении удара по тыловом лагерям компании. В министрестве заявили, что это не соответствкет действительности. В связи с заявлениями Пригожина следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в его отношении, сообщили в Генпрокуратуре.

Песков сообщал, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Также о возбуждении уголовного дела президенту доложил генпрокурор России Игорь Краснов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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