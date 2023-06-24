Песков сообщил о готовящемся обращении президента

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении удара по тыловом лагерям компании. В министрестве заявили, что это не соответствкет действительности. В связи с заявлениями Пригожина следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в его отношении, сообщили в Генпрокуратуре.