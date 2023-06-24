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Политика

В детских оздоровительных лагерях на юге России усилены меры безопасности

Ведомости

В детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах на юге России усилены меры безопасности. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минпросвещения России.

Выпускные вечера перенесены в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов, где введены дополнительные меры антитеррористического характера, сказал он.

«В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме, ведомство находится на постоянной связи с местными властями по этому вопросу, и при необходимости даем соответствующие рекомендации», – заявил представитель ведомства.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы сообщил о переносе выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке Горького в связи с введением в столице режима контртеррористической операции (КТО). Также был отменен всероссийский школьный выпускной бал, запланированный на сегодня в Московском Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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