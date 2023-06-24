В детских оздоровительных лагерях на юге России усилены меры безопасности
В детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах на юге России усилены меры безопасности. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минпросвещения России.
Выпускные вечера перенесены в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов, где введены дополнительные меры антитеррористического характера, сказал он.
«В остальных регионах мероприятия проводятся в штатном режиме, ведомство находится на постоянной связи с местными властями по этому вопросу, и при необходимости даем соответствующие рекомендации», – заявил представитель ведомства.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы сообщил о переносе выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке Горького в связи с введением в столице режима контртеррористической операции (КТО). Также был отменен всероссийский школьный выпускной бал, запланированный на сегодня в Московском Кремле.