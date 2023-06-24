Газета
Политика

Ozon скрыл товары с символикой ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Компания Ozon скрыла с площадки товары с символикой ЧВК «Вагнер», сообщили в пресс-службе, пишет ТАСС. 

Уточняется, что такая продукция была скрыта после жалоб пользователей. При попытке поиска соответствующих товаров выдается ошибка.

Ранее о скрытии товаров с символикой «Вагнера» заявляли в Wildberries. В представительстве отмечали, что в ближайшее время «она полностью будет удалена с маркетплейса». При этом сейчас товары с символикой ЧВК еще доступны на площадке.

Ранее по теме: Wildberries и Ozon рассказали о ситуации с оформлением заказов на юге России

До этого Ozon ограничил возможность оформления заказов в южных регионах России, в то время как площадка Wildberries сообщила о продолжении работы пунктов выдачи в Ростовской и Воронежской областях. В Ozon также заявили о возможных задержках доставки из-за перекрытия дорог в некоторых районах. До этого в минтрансе Московской области объявили об ограничении движения на трассах «Дон», «Урал» и «Крым».

Это происходит на фоне происходящих на юге России событий с ЧВК «Вагнер» и его основателем Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с ним, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России уже возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных