Ozon скрыл товары с символикой ЧВК «Вагнер»
Компания Ozon скрыла с площадки товары с символикой ЧВК «Вагнер», сообщили в пресс-службе, пишет ТАСС.
Уточняется, что такая продукция была скрыта после жалоб пользователей. При попытке поиска соответствующих товаров выдается ошибка.
Ранее о скрытии товаров с символикой «Вагнера» заявляли в Wildberries. В представительстве отмечали, что в ближайшее время «она полностью будет удалена с маркетплейса». При этом сейчас товары с символикой ЧВК еще доступны на площадке.
До этого Ozon ограничил возможность оформления заказов в южных регионах России, в то время как площадка Wildberries сообщила о продолжении работы пунктов выдачи в Ростовской и Воронежской областях. В Ozon также заявили о возможных задержках доставки из-за перекрытия дорог в некоторых районах. До этого в минтрансе Московской области объявили об ограничении движения на трассах «Дон», «Урал» и «Крым».
Это происходит на фоне происходящих на юге России событий с ЧВК «Вагнер» и его основателем Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с ним, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России уже возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.