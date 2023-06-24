Ozon скрыл товары с символикой ЧВК «Вагнер»

Это происходит на фоне происходящих на юге России событий с ЧВК «Вагнер» и его основателем Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с ним, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России уже возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.