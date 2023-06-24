Газета
Политика

Wildberries и Ozon рассказали о ситуации с оформлением заказов на юге России

Ведомости

Маркетплейс Ozon ограничил возможность оформления заказов в южных регионах России, в то время как площадка Wildberries сообщила о продолжении работы пунктов выдачи в Ростовской и Воронежской областях.

«Wildberries предпринимает усилия по поддержанию стабильной бесперебойной деятельности по всей России. <...> Пункты выдачи в Ростовской и Воронежской области в настоящий момент продолжают свою работу, покупатели могут получать свои заказы. Кроме того, мы продлим срок получения товаров через пункты выдачи», – рассказали в пресс-службе Wildberries.

В Ozon также заявили о возможных задержках доставки из-за перекрытия дорог в некоторых районах. «Конечно, рейтинги продавцов, которые не могут сейчас сделать отгрузку товаров, не пострадают. Для удобства клиентов мы продлили сроки хранения заказов, если пункт работал с перебоями», – добавили в маркетплейсе (цитата по ТАСС).

Владимир Путин назвал мятеж ударом в спину

Он пообещал защитить страну от «внутреннего предательства»

Ранее в министерстве транспорта Московской области объявили об ограничении движения на трассах «Дон», «Урал» и «Крым». До этого сегодня в министерстве призвали водителей воздержаться от поездок по трассам «Дон» и «Крым» и сообщили о перекрытии моста через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.

В Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО), в ряде других регионов также усилены меры безопасности. Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией».

Что представители власти заявили о происходящем c ЧВК «Вагнер»

Они призвали бойцов не поддерживать Евгения Пригожина

Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, «к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях». Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных