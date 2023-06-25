Над селом в Белгородской области сбит беспилотник

В сводке об ударах по региону за 24 июня Гладков также сообщил, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попали села Белянка и Новая Таволжанка, по хутору Панков было выпущено пять минометных снарядов, еще три – по селу Терезовка. В результате обстрелов никто не пострадал. Кроме того, в городе Шебекино на промышленное предприятие беспилотник сбросил взрывное устройство, небольшой очаг возгорания оперативно ликвидировали.