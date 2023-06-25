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Над селом в Белгородской области сбит беспилотник

Ведомости

В Валуйском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), над селом Долгое сбит беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.  

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал он в своем Telegram-канале.

В сводке об ударах по региону за 24 июня Гладков также сообщил, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попали села Белянка и Новая Таволжанка, по хутору Панков было выпущено пять минометных снарядов, еще три – по селу Терезовка. В результате обстрелов никто не пострадал. Кроме того, в городе Шебекино на промышленное предприятие беспилотник сбросил взрывное устройство, небольшой очаг возгорания оперативно ликвидировали.

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Белгородская область регулярно обстреливается со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличилась. 2 июня губернатор Гладков оценивал восстановление пострадавших от обстрелов предприятий в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказывала, что регион обратился в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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