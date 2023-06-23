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Власти Белгородской области сообщили о 89 пострадавших от обстрелов ВСУ предприятиях

Ведомости

С начала мая на территории Белгородской области в результате обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили 89 предприятий. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора Дмитрий Гладский.

Речь идет о предприятиях, расположенных в Шебекинском и Грайворонском городских округах. В числе пострадавших есть 11 крупных заводов.

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«Это и предприятия в сфере химии – "Селена", "Химтек", "Лаурит". Самый большой ущерб нанесен всем известному «Заводу премиксов №1», который производит порядка 60% лизина в стране. Соответственно, остальные предприятия относятся к категории малых и средних предприятий», – пояснил Гладский (цитата по ТАСС).

По словам замгубернатора, предприятиям нанесен разный ущерб и потребуются разное время для их восстановления. Некоторые могут вернуться к работе в течение нескольких месяцев, а некоторые смогут сделать это только к концу года, подчеркнул Гладский.

22 июня уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что с 1 июля планирует возобновить работу известная макаронная фабрика в Шебекино, а также другие предприятия.

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Шебекинский и Грайворонский городские округа регулярно обстреливаются со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличилась. 2 июня губернатор Вячеслав Гладков оценивал восстановление пострадавших от обстрелов предприятий в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказывала, что Белгородская область обратилась в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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