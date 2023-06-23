Власти Белгородской области сообщили о 89 пострадавших от обстрелов ВСУ предприятиях
С начала мая на территории Белгородской области в результате обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили 89 предприятий. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора Дмитрий Гладский.
Речь идет о предприятиях, расположенных в Шебекинском и Грайворонском городских округах. В числе пострадавших есть 11 крупных заводов.
«Это и предприятия в сфере химии – "Селена", "Химтек", "Лаурит". Самый большой ущерб нанесен всем известному «Заводу премиксов №1», который производит порядка 60% лизина в стране. Соответственно, остальные предприятия относятся к категории малых и средних предприятий», – пояснил Гладский (цитата по ТАСС).
По словам замгубернатора, предприятиям нанесен разный ущерб и потребуются разное время для их восстановления. Некоторые могут вернуться к работе в течение нескольких месяцев, а некоторые смогут сделать это только к концу года, подчеркнул Гладский.
22 июня уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что с 1 июля планирует возобновить работу известная макаронная фабрика в Шебекино, а также другие предприятия.
Шебекинский и Грайворонский городские округа регулярно обстреливаются со стороны Украины, в конце мая интенсивность ударов увеличилась. 2 июня губернатор Вячеслав Гладков оценивал восстановление пострадавших от обстрелов предприятий в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказывала, что Белгородская область обратилась в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.