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Общество

Москалькова рассказала о скором возобновлении работы макаронной фабрики в Шебекино

Ведомости

Макаронная фабрика, расположенная в Шебекино Белгородской области, может возобновить работу с 1 июля. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в Тульской области, где она проводит личный прием эвакуированных из региона жителей.

«Макаронная фабрика действительно готовится к запуску с 1 июля, воду подводят, запускают они предприятие. Какие-то предприятия уже начинают работать, но нужно создать условия для возвращения людей [из эвакуации], убедиться, что там безопасно», – пояснила Москалькова (цитата по ТАСС).

Шебекинский городской округ регулярно обстреливался с начала спецоперации, однако интенсивность ударов усилилась в июне. Только за 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На некоторых участках дорог ввели временный запрет на передвижение транспорта, с 21 июня власти разрешили въезд.

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В результате обстрелов Шебекино было повреждено более десятка предприятий. 2 июня губернатор Вячеслав Гладков оценивал их восстановление в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказывала, что Белгородская область обратилась в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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