Москалькова рассказала о скором возобновлении работы макаронной фабрики в Шебекино

В результате обстрелов Шебекино было повреждено более десятка предприятий. 2 июня губернатор Вячеслав Гладков оценивал их восстановление в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказывала, что Белгородская область обратилась в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.