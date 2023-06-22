Москалькова рассказала о скором возобновлении работы макаронной фабрики в Шебекино
Макаронная фабрика, расположенная в Шебекино Белгородской области, может возобновить работу с 1 июля. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в Тульской области, где она проводит личный прием эвакуированных из региона жителей.
«Макаронная фабрика действительно готовится к запуску с 1 июля, воду подводят, запускают они предприятие. Какие-то предприятия уже начинают работать, но нужно создать условия для возвращения людей [из эвакуации], убедиться, что там безопасно», – пояснила Москалькова (цитата по ТАСС).
Шебекинский городской округ регулярно обстреливался с начала спецоперации, однако интенсивность ударов усилилась в июне. Только за 1 июня ВСУ выпустили по округу рекордные 850 снарядов. На некоторых участках дорог ввели временный запрет на передвижение транспорта, с 21 июня власти разрешили въезд.
В результате обстрелов Шебекино было повреждено более десятка предприятий. 2 июня губернатор Вячеслав Гладков оценивал их восстановление в 10 млрд руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказывала, что Белгородская область обратилась в правительство РФ за финансовой помощью для устранения ущерба, который был нанесен в результате обстрелов.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». 6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек.