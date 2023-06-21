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Эвакуированным из-за обстрелов жителям Белгородской области помогут вывести вещи

Ведомости

Жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, покинувшим дома из-за обстрелов ВСУ, помогут вывезти свое имущество, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Во время посещения пункта временного размещения на базе отеля «Амакс» в Белгороде эвакуированные из Журавлевки жители рассказали о переживаниях по поводу своих оставленных вещей.

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«Будет выделен специальный человек в администрации губернатора, который имеет доступ в это опасное место. По вашему адресу, если вы доверите ключи, человек или группа людей заберет все то необходимое, которое вы перечислите, чтобы вам привезти», – рассказала им Москалькова (цитата по ТАСС).

Обстрелы Белгородской области, где бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, участились с начала месяца. В частности, 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому округу рекордные 850 снарядов. На следующий день, 2 июня, на некоторых участках дорог Шебекинского городского округа Белгородской области ввели временный запрет на передвижение транспорта.

С 21 июня власти разрешили въезд в пострадавший от обстрелов город Шебекино Белгородской области в дневное время, сообщал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Въезд и выезд из города контролируются для того, чтобы обеспечить сохранность имущества его жителей, отмечал он.

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6 июня пресс-служба «Единой России» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова сообщила, что с обстреливаемых территорий было эвакуировано почти 60 000 человек. Как говорил Гладков 10 июня, в Шебекине остаются 2703 человека. По данным на 2021 г., в этом городе проживало более 39 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных