Эвакуированным из-за обстрелов жителям Белгородской области помогут вывести вещи

«Будет выделен специальный человек в администрации губернатора, который имеет доступ в это опасное место. По вашему адресу, если вы доверите ключи, человек или группа людей заберет все то необходимое, которое вы перечислите, чтобы вам привезти», – рассказала им Москалькова (цитата по ТАСС).