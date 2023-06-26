Пушилин сообщил об улучшении позиций российских войск в районе Авдеевки

ВСУ начали наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин заявлял, что украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке в ходе своего наступления. 13 июня на встрече с военкорами президент рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники после начала контрнаступления.