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Пушилин сообщил об улучшении позиций российских войск в районе Авдеевки

Ведомости

Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Авдеевское направление: есть определенные перспективы, есть и улучшение позиций. Ребята настроены, чтобы как можно скорее освободить этот населенный пункт и снизить [интенсивность] обстрелов как самого Донецка, так и Ясиноватой и Макеевки», – сказал Пушилин (цитата по ТАСС).

Авдеевка находится к северу от Донецка и граничит с городом Ясиноватая. Минобороны РФ регулярно сообщает о поражении складов и военнослужащих ВСУ в городе.

23 июня представитель группировки ВС России «Восток» рассказал об уничтожении пункта временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Днем ранее, 22 июня, пресс-служба Минобороны сообщила, что в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка ДНР были также уничтожены два склада боеприпасов подразделений армии Украины.

ВСУ начали наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин заявлял, что украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке в ходе своего наступления. 13 июня на встрече с военкорами президент рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники после начала контрнаступления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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