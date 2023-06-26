Пушилин сообщил об улучшении позиций российских войск в районе Авдеевки
Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».
«Авдеевское направление: есть определенные перспективы, есть и улучшение позиций. Ребята настроены, чтобы как можно скорее освободить этот населенный пункт и снизить [интенсивность] обстрелов как самого Донецка, так и Ясиноватой и Макеевки», – сказал Пушилин (цитата по ТАСС).
Авдеевка находится к северу от Донецка и граничит с городом Ясиноватая. Минобороны РФ регулярно сообщает о поражении складов и военнослужащих ВСУ в городе.
23 июня представитель группировки ВС России «Восток» рассказал об уничтожении пункта временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Днем ранее, 22 июня, пресс-служба Минобороны сообщила, что в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка ДНР были также уничтожены два склада боеприпасов подразделений армии Украины.
ВСУ начали наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин заявлял, что украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке в ходе своего наступления. 13 июня на встрече с военкорами президент рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники после начала контрнаступления.