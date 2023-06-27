В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из страны при режиме КТО

24 июня «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города. Пригожин анонсировал продвижение военных в сторону Москвы. Вечером того же дня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить. 26 июня режим КТО в Москве и регионах отменили.