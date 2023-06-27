В Госдуме предложили запретить чиновникам выезжать из страны при режиме КТО
Чиновникам всех рангов в России нужно на законодательном уровне запретить выезжать из страны при введении режима контртеррористической операции (КТО) в регионах. Об этом «РИА Новости» заявил депутат Государственной думы от «Единой России», член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев
«При введении режима КТО в регионах чиновникам всех рангов нужно законодательно запретить выезжать из страны», – заявил он в разговоре с агентством.
Хамзаев пояснил, что сейчас по такой модели работают представители силовых структур, «когда сотрудники силовых ведомств в срочном порядке выходят на службу».
24 июня национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях. В этих регионах режим КТО был введен впервые. Он предполагает ряд ограничений и дополнительные полномочия для властей, например право изымать транспортные средства организаций. Мэр Москвы Сергей Собянин предупреждал о дополнительном контроле на дорогах, а также отмене всех массовых мероприятий в столице.
Введению КТО предшествовали события вокруг ЧВК «Вагнер». В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве обвинения опровергли, а против Пригожина возбудили уголовное дело по статье о вооруженном мятеже.
24 июня «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города. Пригожин анонсировал продвижение военных в сторону Москвы. Вечером того же дня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить. 26 июня режим КТО в Москве и регионах отменили.