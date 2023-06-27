Лукашенко: если рухнет Россия, все погибнут
В случае разрушения России Белоруссия тоже перестанет существовать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», – сказал он (цитата по Telegram-каналу «Пул Первого»).
По словам Лукашенко, если бы в России и Белоруссии «началась смута», то Запад «мгновенно этим бы воспользовался».
Он также указал на угрозу нового глобального конфликта, которая «никогда не была так близка, как сегодня». Лукашенко заявил, что регион «пытаются взорвать», «раскачать [в нем] ситуацию и под этот шумок насадить свои правила». При таком порядке «не будет ни наших стран, ни народов», считает лидер республики.
В ходе церемонии Лукашенко также прокомментировал событиями, которые происходили на юге России 24 июня. «Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно», – сказал он. Президент Белоруссии добавил, что на фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» распорядился привести армию республики в боевую готовность.
24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город. Бойцы ЧВК во главе с основателем компании Евгением Пригожиным двинулись из зоны спецоперации в сторону Москвы после того, как Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.
По словам основателя ЧВК, «Вагнер» не дошел 200 км до Москвы. Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 26 июня президент РФ Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.