Лукашенко: если рухнет Россия, все погибнут

В ходе церемонии Лукашенко также прокомментировал событиями, которые происходили на юге России 24 июня. «Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно», – сказал он. Президент Белоруссии добавил, что на фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» распорядился привести армию республики в боевую готовность.