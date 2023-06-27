Внук Зюганова подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы

21 июня документы на выдвижение на выборы в мэры подал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). На прошлой неделе, 23 июня, документы были лично поданы депутатом Госдумы, руководителем московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрием Гусевым. Тогда же документы были поданы вице-спикером нижней палаты Борисом Чернышевым (ЛДПР).