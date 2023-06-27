Внук Зюганова подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы
Депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе депутата, пишет ТАСС. 23 июня московское отделение КПРФ поддержало выдвижение Зюганова кандидатом в мэры столицы.
21 июня документы на выдвижение на выборы в мэры подал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). На прошлой неделе, 23 июня, документы были лично поданы депутатом Госдумы, руководителем московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрием Гусевым. Тогда же документы были поданы вице-спикером нижней палаты Борисом Чернышевым (ЛДПР).
14 июня подал документы в комиссию и действующий мэр Москвы Сергей Собянин, – это его первое выдвижение от партии «Единая Россия».
Выборы мэра Москвы продлятся три дня – с 8 по 10 сентября. На них также будет использоваться дистанционное электронное голосование.