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Внук Зюганова подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы

Ведомости

Депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе депутата, пишет ТАСС. 23 июня московское отделение КПРФ поддержало выдвижение Зюганова кандидатом в мэры столицы.

21 июня документы на выдвижение на выборы в мэры подал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). На прошлой неделе, 23 июня, документы были лично поданы депутатом Госдумы, руководителем московского отделения «Справедливой России – Патриоты – За правду» Дмитрием Гусевым. Тогда же документы были поданы вице-спикером нижней палаты Борисом Чернышевым (ЛДПР).

14 июня подал документы в комиссию и действующий мэр Москвы Сергей Собянин, – это его первое выдвижение от партии «Единая Россия».

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Выборы мэра Москвы продлятся три дня – с 8 по 10 сентября. На них также будет использоваться дистанционное электронное голосование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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