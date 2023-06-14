Собянин подал документы для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы

Собянин впервые пошел на выборы мэра, выдвигаясь от «Единой России». На выборы 2013 г. и 2018 г. политик шел в качестве самовыдвиженца. На выборах в Госдуму в 2021 г. Собянин возглавлял список партии по Москве.