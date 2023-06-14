Собянин подал документы для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин подал документы на выдвижение на выборы мэра столицы в Московскую городскую избирательную комиссию (Мосгоризбирком). Об этом сообщается в Telegram-канале московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия».
«Согласно положениям Избирательного кодекса Москвы, Сергей Собянин лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе, а также другие необходимые документы», – говорится в сообщении.
Документы приняли, проверили и выдали Собянину письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального избирательного счета для создания и формирования избирательного фонда кандидата.
9 июня «Единая Россия» поддержала выдвижение кандидатуры Собянина на выборы мэра Москвы. За него проголосовали 275 делегатов. Его формальным соперником был секретарь московского регионального отделения, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Собянин впервые пошел на выборы мэра, выдвигаясь от «Единой России». На выборы 2013 г. и 2018 г. политик шел в качестве самовыдвиженца. На выборах в Госдуму в 2021 г. Собянин возглавлял список партии по Москве.
Соперниками мэра в этой кампании будут депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Однако эти партии пока не провели конференции региональных отделений по выдвижению кандидатов в мэры.
Мосгордума 7 июня назначила выборы. Они продлятся три дня – с 8 по 10 сентября. На выборах мэра будет использоваться дистанционное электронное голосование. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин высоко оценивает результаты работы действующего мэра Москвы.