Голосование на выборах мэра Москвы продлится три дня

Сейчас действующем мэром Москвы является Сергей Собянин. Он занял эту должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор Собянин дважды переизбирался. В 2013 г. и в 2018 г. он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. В 2018 г. Собянин победил на выборах, набрав 70% голосов.