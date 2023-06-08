Голосование на выборах мэра Москвы продлится три дня
Голосование в рамках выбора мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября. Постановление об этом принял Мосгоризбирком 8 июня, передает «Интерфакс».
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова напомнила, что практика многодневного голосования появилась в период пандемии коронавируса и карантина. «Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась <...> Количество людей, которые имели возможность принять участие в выборах, таким образом, увеличилось», – отметила она.
Кириллова добавила, что такой формат решено сохранить, поскольку «Москва всегда внедряет новые технологии», а также власти стремятся привлечь к голосованию «как можно больше москвичей». Она уточнила, что сделать свой выбор жители столицы смогут как дистанционно, с помощью электронного голосования, так и очно, заполнив бумажные бюллетени.
Накануне, 7 июня, Московская городская дума объявила днем проведения выборов мэра Москвы 10 сентября. С 7 июня в столице стартовала избирательная кампания.
Согласно действующему законодательству, Мосгордума должна назначить выборы мэра столицы не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до единого дня голосования. В этом году единый день голосования пройдет 10 сентября.
Сейчас действующем мэром Москвы является Сергей Собянин. Он занял эту должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор Собянин дважды переизбирался. В 2013 г. и в 2018 г. он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. В 2018 г. Собянин победил на выборах, набрав 70% голосов.
6 июня «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что московская конференция «Единой России» 9 июня выдвинет Собянина кандидатом на выборы главы столицы. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин высоко оценивает результаты работы действующего мэра Москвы.