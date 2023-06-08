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Голосование на выборах мэра Москвы продлится три дня

Ведомости

Голосование в рамках выбора мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября. Постановление об этом принял Мосгоризбирком 8 июня, передает «Интерфакс». 

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова напомнила, что практика многодневного голосования появилась в период пандемии коронавируса и карантина. «Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась <...> Количество людей, которые имели возможность принять участие в выборах, таким образом, увеличилось», – отметила она.

Кириллова добавила, что такой формат решено сохранить, поскольку «Москва всегда внедряет новые технологии», а также власти стремятся привлечь к голосованию «как можно больше москвичей». Она уточнила, что сделать свой выбор жители столицы смогут как дистанционно, с помощью электронного голосования, так и очно, заполнив бумажные бюллетени.

Накануне, 7 июня, Московская городская дума объявила днем проведения выборов мэра Москвы 10 сентября. С 7 июня в столице стартовала избирательная кампания.

Согласно действующему законодательству, Мосгордума должна назначить выборы мэра столицы не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до единого дня голосования. В этом году единый день голосования пройдет 10 сентября.

Сейчас действующем мэром Москвы является Сергей Собянин. Он занял эту должность в октябре 2010 г. по указу президента. С тех пор Собянин дважды переизбирался. В 2013 г. и в 2018 г. он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. В 2018 г. Собянин победил на выборах, набрав 70% голосов. 

6 июня «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что московская конференция «Единой России» 9 июня выдвинет Собянина кандидатом на выборы главы столицы. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин высоко оценивает результаты работы действующего мэра Москвы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных